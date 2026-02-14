Gözleri, saçları ve teni farklı renk. Oldukça nadir görülüyor

Ashlee Black'in kızının yer aldığı video, 3 milyona yakın izlenme aldı. Black, ses getiren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

''Saç, göz ve cilt tonundaki bu çeşitliliğin çok nadir görüldüğü söyleniyor. Birçok kişi, kızımın kimerizm olabileceğini öne sürüyor. Kimerizm, bir bireyin en az iki farklı DNA setine sahip olduğu bir durum olarak tanımlanıyor. Bu videoyu çekme motivasyonum ise başka kimlerin bu şekilde doğduğunu merak etmek. Ve dürüst olmak gerekirse, Tanrı'nın bana bahşettiği bu güzel bebeği herkesin görmesini istiyorum.''

Kimerizm, birçok kaynakta, iki ayrı yumurtanın iki farklı sperm tarafından döllenmesiyle oluşan iki embriyonun, ikiz olarak gelişmek yerine hamileliğin çok erken döneminde birleşerek tek bir birey hâlinde doğması durumu olarak açıklanıyor.

Kimerizm tanısı, genellikle allo-kök hücre naklinin ardından kan ve kemik iliği örneklerinde yapılan bir testle konuyor.