Gözleri, saçları ve teni farklı renk. Oldukça nadir görülüyor
14.02.2026 10:12
NTV - Haber Merkezi
36 yaşındaki Ashlee Black, doğumdan 4 hafta sonra kızının göz ve saç renginde bazı değişiklikler fark eti. Durumu TikTok hesabından paylaşan anne, çocuğunun kimerizm olabileceğini düşünüyor.
Ashlee Black'in kızının yer aldığı video, 3 milyona yakın izlenme aldı. Black, ses getiren paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
''Saç, göz ve cilt tonundaki bu çeşitliliğin çok nadir görüldüğü söyleniyor. Birçok kişi, kızımın kimerizm olabileceğini öne sürüyor. Kimerizm, bir bireyin en az iki farklı DNA setine sahip olduğu bir durum olarak tanımlanıyor. Bu videoyu çekme motivasyonum ise başka kimlerin bu şekilde doğduğunu merak etmek. Ve dürüst olmak gerekirse, Tanrı'nın bana bahşettiği bu güzel bebeği herkesin görmesini istiyorum.''
Kimerizm, birçok kaynakta, iki ayrı yumurtanın iki farklı sperm tarafından döllenmesiyle oluşan iki embriyonun, ikiz olarak gelişmek yerine hamileliğin çok erken döneminde birleşerek tek bir birey hâlinde doğması durumu olarak açıklanıyor.
Kimerizm tanısı, genellikle allo-kök hücre naklinin ardından kan ve kemik iliği örneklerinde yapılan bir testle konuyor.
People dergisine konuşan Black, başlangıçta gebelik kesesinin aşağıda olduğunu ve kızının fetal kalp atış hızının çok düşük olduğunu söyledi. Hamileliğini 5. haftada öğrenen Black, bebeğini kaybetme riskiyle karşı karşıyaydı.
8 çocuk annesi kadında nadir görülen bir sezaryen yara izi dış gebelik durumu da gelişti. Bu sorun, embriyonun sağlıklı rahim duvarı yerine önceki sezaryen ameliyatından kalan yara dokusuna yerleştiği nadir bir komplikasyon olarak nitelendiriliyor. Black'e, hamileliğini bir an önce sonlandırması gerektiği söylendi. Rahim yırtılması ve kanama olasılığının çok yüksek olduğu, bunun da anne ve bebeğin ölümüne yol açabileceği ifade edildi.
Black, ''Tüm bu duyduklarıma rağmen kürtajı reddettim ve haftalık ultrason kontrollerine devam ettim. Her muayenede sonuçlar daha da kötüleşiyordu ve doktorlar, kürtajı yeniden düşünmem konusunda ısrar ediyorlardı'' dedi.
12 haftalık ultrasona gittiklerinde, doktorlar kızının mesaneye doğru değil, rahme doğru büyüdüğünü ve bunun iyi bir gelişme olduğunu söylediler.
Black, ''Doğumdan önce iki ay hastanede yattım çünkü çok fazla kanamam vardı. Üstelik fetal ve maternal ölüm riskim de çok yüksekti. Kan kaybının miktarı nedeniyle doğum sırasında ölebilirdim'' ifadelerini kullandı. Ancak her şeye rağmen Valyn, sorunsuz şekilde dünyaya geldi.