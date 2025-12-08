Green Card başvuru ekranı 2026: Green Card (DV Lottery) başvuruları ne zaman, bu yıl yapılacak mı?
08.12.2025 10:10
Tuğba Öztürk
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yasal ve kalıcı olarak yaşama hakkı tanıyan ve dünya genelinde milyonlarca kişinin umutla beklediği Green Card (Çeşitlilik Göçmen Vizesi - DV Lottery) başvuruları için takvim heyecanı başladı. Türkiye'den de yoğun ilgi gören Green Card başvuruları, her yıl belirli bir dönemde Elektronik Başvuru Formu üzerinden gerçekleştiriliyor. Peki, Green Card 2026 başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru ekranı hangi tarihte açılacak?
Green Card başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Her yıl ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanabilmek için Green Card başvurularını bekleyen binlerce kişi, başvuruların hala başlamaması nedeniyle tarih araştırmalarına devam ediyor. Normal şartlarda ekim ayında başlayan Green Card başvuruları henüz başlamadı. Peki, 2026 Green Card (DV Lottery) başvuruları ne zaman, bu yıl yapılacak mı?
2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayıp, 7 Kasım'a kadar sürmüştü.
Bu yıl aralık ayı geldi fakat başvurular henüz alınmaya başlamadı. 2026 dönemi için başvuruların aralık ayının içerisinde başlaması bekleniyor.
GREEN CARD BAŞVURULARI BU YIL YAPILACAK MI?
Green Card başvuruları, normal şartlarda ABD hükümeti tarafından belirlenen sabit bir takvime sahip ve her yıl aynı dönemde, genellikle Ekim ayında başlıyordu. DV-2026 (2026 programı) başvuruları ise henüz başlamadı.
Bu yıl yine başlaması bekleyen başvurularla ilgili henüz bir tarih açıklaması yapılmadı fakat başvuruların aralık ayı içinde başlaması bekleniyor.
HANGİ ÜLKELER BAŞVURABİLİYOR?
Green Card çekilişi, ABD'ye son 5 yıl içinde 50.000'den fazla göçmen göndermemiş ülkelerin vatandaşlarına yönelik oluyor. Türkiye, bu programın başladığı ilk günden bu yana katılıma uygun ülkeler listesinde yer alıyor.