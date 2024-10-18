Green Card başvuru ne zaman bitiyor? 2024 Green Card başvuru tarihleri
Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card başvurularında süreç devam ediyor. Green Card başvuruları bu yıl 2 Ekim Çarşamba günü saat 19.00 itibariyle başladı. Henüz başvuru yapmayanlar ise son başvuru tarihine odaklandı. Peki, Green Card başvuru ne zaman bitiyor?
ABD tarafından ülkedeki göçmenler arasında çeşitliliği artırmak için düzenlenen Yeşil Kart (Green Card) çekilişi için başvurular başladı. ABD'de süresiz çalışma ve oturum imkanı sunan Yeşil Kart için düzenlenen çekilişin başvurularının ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, 2024 Green Card başvuru tarihleri...