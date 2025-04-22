Green Card başvuru sonuçları 2025 takvimi: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Green Card çekilişi sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:



1- Resmi Green Card Sonuç Sorgulama Sayfasına Girin



https://dvprogram.state.gov adresine giriş yapın.



2- Confirmation Number (Başvuru Onay Numarası) Girin



Başvuru yaparken size verilen confirmation number (onay numarası) ile sisteme giriş yapın.



3- Kişisel Bilgilerinizi Doğru Şekilde Girin



Soyadınızı ve doğum yılınızı doğru bir şekilde girerek sonucu sorgulayabilirsiniz.



4- Sonuç Sayfasını Kontrol Edin



Eğer "Selected" yani seçildiniz mesajını görüyorsanız, sonraki adımlara geçmek için talimatları dikkatlice okuyun.