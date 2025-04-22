Green Card başvuru sonuçları 2025 takvimi: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanmak için 2025 Green Card başvurusunda bulunan adayların gündeminde yer almaya başladı. Her yıl mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte başlayan Green Card sonuçları heyecanı için gözler ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "dvprogram.state.gov" adresine çevrildi. Peki, 2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları 2025 takvimi: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025 Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen Green Card çekilişinin 2025 sonuçları için geri sayım sürüyor. ABD'de yaşayabilme hayaliyle bu yıl da başvuruda bulunan adaylar, sonuçlar açıklandığında başvuru onay numaralarıyla sorgulama yapabilecek. Peki, 2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Green Card başvuru sonuçları 2025 takvimi: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2025 GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

Başvuru yapan kişiler, sonuçlarını saat 19.00’dan itibaren kontrol edebilirler.

Green Card başvuru sonuçları 2025 takvimi: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Green Card çekilişi sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

1- Resmi Green Card Sonuç Sorgulama Sayfasına Girin

https://dvprogram.state.gov adresine giriş yapın.

2- Confirmation Number (Başvuru Onay Numarası) Girin

Başvuru yaparken size verilen confirmation number (onay numarası) ile sisteme giriş yapın.

3- Kişisel Bilgilerinizi Doğru Şekilde Girin

Soyadınızı ve doğum yılınızı doğru bir şekilde girerek sonucu sorgulayabilirsiniz.

4- Sonuç Sayfasını Kontrol Edin

Eğer "Selected" yani seçildiniz mesajını görüyorsanız, sonraki adımlara geçmek için talimatları dikkatlice okuyun.

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