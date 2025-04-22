Green Card başvuru sonuçları 2025 takvimi: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanmak için 2025 Green Card başvurusunda bulunan adayların gündeminde yer almaya başladı. Her yıl mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte başlayan Green Card sonuçları heyecanı için gözler ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "dvprogram.state.gov" adresine çevrildi. Peki, 2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 Green Card başvuru sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl gerçekleştirilen Green Card çekilişinin 2025 sonuçları için geri sayım sürüyor. ABD'de yaşayabilme hayaliyle bu yıl da başvuruda bulunan adaylar, sonuçlar açıklandığında başvuru onay numaralarıyla sorgulama yapabilecek. Peki, 2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?