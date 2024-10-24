Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 DV Lottery Green Card sonuç tarihi)
Green Card başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hakkı kazanmak için Green Card başvurusunda bulunan vatandaşlar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2024 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2024 Green Card sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ABD'de yaşama hayali kuran binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 5 Kasım'da tamamlanacak olan başvuru işlemlerinin ardından gözler Green Card sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?