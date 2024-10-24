Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 DV Lottery Green Card sonuç tarihi)

Green Card başvuru sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hakkı kazanmak için Green Card başvurusunda bulunan vatandaşlar, gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2024 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 DV Lottery Green Card sonuç tarihi) - 1

2024 Green Card sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ABD'de yaşama hayali kuran binlerce kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. 5 Kasım'da tamamlanacak olan başvuru işlemlerinin ardından gözler Green Card sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 DV Lottery Green Card sonuç tarihi) - 2

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti.

Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasınsa tamamlanması bekleniyor.

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2024 DV Lottery Green Card sonuç tarihi) - 3

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılacak olan Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek.

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