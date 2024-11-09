Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 DV Lottery Green Card sonuçları)
Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Amerika'da yaşama ve çalışma hakkı kazanmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Her yıl ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından başlatılan Green Card başvuruları bu yıl 7 Kasım'da tamamlandı. Şimdi adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanmak için her yıl başvuruda bulunan adaylar, 2026 yılında ABD yolculuğu şansı yakalamak için başvurusunu tamamladı. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?