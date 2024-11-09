Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 DV Lottery Green Card sonuçları)

Green Card başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, Amerika'da yaşama ve çalışma hakkı kazanmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Her yıl ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından başlatılan Green Card başvuruları bu yıl 7 Kasım'da tamamlandı. Şimdi adaylar gözlerini sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025 Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 DV Lottery Green Card sonuçları) - 1

2025 Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanmak için her yıl başvuruda bulunan adaylar, 2026 yılında ABD yolculuğu şansı yakalamak için başvurusunu tamamladı. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 DV Lottery Green Card sonuçları) - 2

GREEN CARD BAŞVURUSU SONA ERDİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kura ile ilgili internet sitesine göre 2026 yılı için başvurular 7 Kasım'da Türkiye saatiyle 20.00’de kapandı.

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 DV Lottery Green Card sonuçları) - 3

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Geçtiğimiz yılın Green Card başvuru sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde ilan edilmişti.

Bu yıl da benzer şekilde Green Card başvuru değerlendirmelerinin mayıs ayının ilk haftasında tamamlanması bekleniyor.

Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (2025 DV Lottery Green Card sonuçları) - 4

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

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