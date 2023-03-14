Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (DV 2023 Green Card çekiliş sonuçları)

ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından her yıl alınan Green Card başvuruları bu yıl 8 Ekim'de sona erdi. Green Card başvurularını tamamlayan ve ABD'de yaşama hayali kuran vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı tarihi sorguluyor. Peki, Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2023-2024 Green Card çekilişi başvuruları 5 Ekim-8 Kasım 2022 tarihlerinde sona erdi.
Buna göre; Green Card başvuru sonuçları bu yıl 6 Mayıs 2023 Cumartesi tarihinde açıklanacak.
Green Card başvuru sonuçlarına https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.
Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.
GREEN CARD.BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır.
Green Card sahibi olan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır.
Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.
Green Card almak için yatırım yapmak, akrabalık ilişkisi bulunan kişilerin Amerika'da yaşaması ve Amerikan vatandaşı olan birisi ile evlilik yapmak gerekir. Ayrıca çalışma yolu ile sığınma ve mültecilik yolu ile de Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra özel göçmenlik yoluyla da Green Card alınabilir. Bunun yanı sıra her sene DV Lottery adıyla Green Card çekilişi yapılmaktadır.