Green Card başvuru tarihi 2026: Green Card başvuruları ne zaman? 50 bin kişiye ABD'de yaşama fırsatı
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşamak ve çalışmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan Green Card (Çeşitlilik Vizesi Programı – DV Lottery) başvuruları her yıl yoğun ilgi görüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen bu program kapsamında her yıl 50 bin kişi kura ile seçilerek süresiz oturum ve çalışma iznine sahip olabiliyor. Peki, 2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 Green Card başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Her yıl ekim ve kasım dönemlerinde başlayan Green Card başvurularına on binlerce kişi katılım sağlıyor. Bu yıl da 50 bin kişiye yapılacak Green Card çekilişiyle birlikte çalışma ve yaşama hakkı verilecek. Peki, 2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? İşte beklenen tarih.