Green Card başvuru tarihleri DV-2026: Green Card başvuruları ne zaman, başladı mı?
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından her yıl düzenlenen Green Card başvuruları için geri sayım başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2026 yılında çekilişle alınacak 50 bin göçmen için başvuru ekranının erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan Green Card başvurularının bu yıl hangi tarihlerde alınacağı merak konusu oldu. Peki, 2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
