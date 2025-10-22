Green Card başvuru tarihleri DV-2026: Green Card başvuruları ne zaman, başladı mı?

2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve kasım ayının ilk haftasında kapanıyor.



2026 dönemi için de Green Card başvurularının Ekim 2025’te başlaması bekleniyor.



Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları 7 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yıl ekim ayının son haftasına girildi fakat başvurular henüz alınmaya başlamadı. Başvuruların 27-31 Ekim 2025 tarihlerinde başlaması bekleniyor.



Başvuru tarihleri resmî olarak açıklandığında duyurular ABD Göçmenlik Bürosu’nun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.