Green Card başvuru tarihleri DV-2026: Green Card başvuruları ne zaman, başladı mı?

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından her yıl düzenlenen Green Card başvuruları için geri sayım başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından 2026 yılında çekilişle alınacak 50 bin göçmen için başvuru ekranının erişime açılması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan Green Card başvurularının bu yıl hangi tarihlerde alınacağı merak konusu oldu. Peki, 2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve kasım ayının ilk haftasında kapanıyor.

2026 dönemi için de Green Card başvurularının Ekim 2025’te başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları 7 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yıl ekim ayının son haftasına girildi fakat başvurular henüz alınmaya başlamadı. Başvuruların 27-31 Ekim 2025 tarihlerinde başlaması bekleniyor.

Başvuru tarihleri resmî olarak açıklandığında duyurular ABD Göçmenlik Bürosu’nun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

