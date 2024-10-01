Green Card başvuruları 2024: Green Card başvurusu ne zaman ve nasıl yapılacak? (DV-2026 Green Card çekilişi)
Green Card başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2026 Green Card çekilişi başvuru tarihlerini yaptığı açıklamayla birlikte duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma ve yaşama hakkı kazanmak isteyen birçok kişi, Green Card başvurularının ne zaman başlayacağını merak ediyor. Öte yandan yeşil kart (Green Card) başvurularının nasıl yapılacağı ve başvuru şartları belli oldu. Peki, 2024 Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta? Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?
2024 Green Card başvuru tarihleri belli oldu. ABD'de yaşayıp, çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi Green Card başvurularının başlayacağı tarihle ilgili ayrıntıları merak ediyor. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte 2024 Green Card başvuru tarihleri açıklandı. Peki, Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta başlayacak? Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler?