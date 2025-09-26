Green Card başvuruları 2025-2026: Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Adım adım Green Card başvurusu
Green Card başvuruları, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma ve yaşama hakkı kazanmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer almaya başladı. Her yıl ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından alınan Green Card başvuruları için yeni dönem tarihi merak ediliyor. Başvurular geçtiğimiz yıl ekim ayının ilk haftasında başlamıştı. Peki, 2025-2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? İşte adım adım Green Card başvurusu.
2025-2026 Green Card başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Ekim ayının yaklaşmasıyla birlikte ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi bu yıl yine Diversity Visa Lottery (DV Lottery) başvuru ekranı üzerinden şanslarını deneyecek. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından alınacak olan başvuruların dikkatlice okuyup yapılması gerekiyor.