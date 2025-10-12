Green Card başvuruları 2025-2026: Green Card (DV-2026) başvuruları ne zaman başlayacak?
Green Card başvurularında son durum, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hakkı kazanmak isteyen on binlerce kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl 50 bin kişiye ABD'de yaşama hakkı çekilişle sağlanıyor. Bu yıl da alınacak olan Green Card başvurularının ardından sonuçlara göre toplam 50 bin vatandaşa ABD hayalini yaşama fırsatı tanınacak. Peki, 2025-2026 Green Card (DV-2026) başvuruları ne zaman başlayacak?
Milyonlarca kişinin hayali olan ABD'de oturma ve çalışma hakkı, Green Card başvurularıyla elde edilebiliyor. Birçok vatandaş tarafından her yıl heyecanla beklenen başvuru tarihleri için geri sayım başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı resmi sitesi DV Lottery ekranı üzerinden alınacak olan başvurular öncesinde yapılacak duyuru bekleniyor. Peki, 2025-2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?