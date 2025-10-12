Green Card başvuruları 2025-2026: Green Card (DV-2026) başvuruları ne zaman başlayacak?

Green Card başvurularında son durum, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hakkı kazanmak isteyen on binlerce kişi tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl 50 bin kişiye ABD'de yaşama hakkı çekilişle sağlanıyor. Bu yıl da alınacak olan Green Card başvurularının ardından sonuçlara göre toplam 50 bin vatandaşa ABD hayalini yaşama fırsatı tanınacak. Peki, 2025-2026 Green Card (DV-2026) başvuruları ne zaman başlayacak?

Milyonlarca kişinin hayali olan ABD'de oturma ve çalışma hakkı, Green Card başvurularıyla elde edilebiliyor. Birçok vatandaş tarafından her yıl heyecanla beklenen başvuru tarihleri için geri sayım başladı. ABD Dışişleri Bakanlığı resmi sitesi DV Lottery ekranı üzerinden alınacak olan başvurular öncesinde yapılacak duyuru bekleniyor. Peki, 2025-2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve kasım ayının ilk haftasında kapanıyor.

2026 dönemi için de Green Card başvurularının Ekim 2025’te başlaması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayan Green Card başvuruları 7 Kasım'a kadar sürmüştü. Bu yıl ekim ayının ilk haftasını sona erdi fakat başvurular henüz alınmaya başlamadı. Başvuruların 13-17 Ekim 2025 tarihlerinde başlaması bekleniyor.

Başvuru tarihleri resmî olarak açıklandığında duyurular ABD Göçmenlik Bürosu’nun resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.

18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.

Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.

Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.

Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.

Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı.

