Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 DV Lottery başvuru ekranı

2026-2027 döneminde Green Card ile ABD'de yaşama hakkı kazanmak isteyen binlerce kişinin gündeminde Green Card başvuru tarihleri yer alıyor. Green Card çekilişleri, başvurunun yapıldığı yıla göre değil, vize işlemlerinin ve ABD'ye girişin gerçekleşeceği Amerikan mali yılına göre gerçekleşiyor. Bu nedenle bu yıl yapılacak başvuruların ardından kazanan kişiler 2027 yılında ABD'ye seyahat edebilecek. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?