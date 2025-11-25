Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 DV Lottery başvuru ekranı
25.11.2025 13:49
Tuğba Öztürk
Milyonlarca kişinin ABD'de çalışma ve yaşama hayaliyle başvuracağı Green Card başvuruları için tarih bilgisi merak ediliyor. Geçtiğimiz yıllarda ekim ayında başlayan Green Card başvuruları bu yıl henüz başlamadı. Başvuruları kaçırmak istemeyen vatandaşlar ise gözlerini ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak duyuruya çevirdi. Peki, 2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
2026-2027 döneminde Green Card ile ABD'de yaşama hakkı kazanmak isteyen binlerce kişinin gündeminde Green Card başvuru tarihleri yer alıyor. Green Card çekilişleri, başvurunun yapıldığı yıla göre değil, vize işlemlerinin ve ABD'ye girişin gerçekleşeceği Amerikan mali yılına göre gerçekleşiyor. Bu nedenle bu yıl yapılacak başvuruların ardından kazanan kişiler 2027 yılında ABD'ye seyahat edebilecek. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayıp, 7 Kasım'a kadar sürmüştü.
Bu yıl kasım ayının ikinci haftasına girildi fakat başvurular henüz alınmaya başlamadı. 2026 dönemi için başvuruların kasım ayının son haftaları ve aralık ayı başları itibarıyla başlaması bekleniyor.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvuruları, başvuru ekranının erişime açılması birlikte alınıyor.
Green Card başvurusu yapan kişilerin başvuru formunu hatasız, eksiksiz ve yazım kurallarına uygun bir şekilde girmesi ve onaylaması gerekiyor.