Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 Green Card başvuruları için geri sayım

ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanabilmek için Green Card başvurularının başlamasını bekleyen vatandaşlar, gözlerini ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuruya çevirdi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan Green Card başvuruları bu yıl başlamadı. Başvuru yapacak vatandaşlar ise tarih bilgisini merak ediyor. Peki, 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?