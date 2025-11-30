Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2026 Green Card başvuruları için geri sayım
30.11.2025 12:19
Tuğba Öztürk
ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanabilmek için Green Card başvurularının başlamasını bekleyen vatandaşlar, gözlerini ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan duyuruya çevirdi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlayan Green Card başvuruları bu yıl başlamadı. Başvuru yapacak vatandaşlar ise tarih bilgisini merak ediyor. Peki, 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2026 Green Card başvuru ekranı, ABD'de yaşama hayaliyle başvuru yapacak olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her yıl 50 bin kişiye ABD'de yaşama hakkı tanıyan Green Card'ın başvuruları için geri sayım başladı. Peki, Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayıp, 7 Kasım'a kadar sürmüştü.
Bu yıl kasım ayının son günü geldi fakat başvurular henüz alınmaya başlamadı. 2026 dönemi için başvuruların aralık ayı başı itibarıyla başlaması bekleniyor.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvuruları, başvuru ekranının erişime açılması birlikte alınıyor.
Green Card başvurusu yapan kişilerin başvuru formunu hatasız, eksiksiz ve yazım kurallarına uygun bir şekilde girmesi ve onaylaması gerekiyor.