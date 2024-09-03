Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler 2024 başvuru tarihlerinde

ABD'de çalışma ve yaşama hakkı sunan Green Card başvuruların 2024 başvuruları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Green Card başvuruları vlottery.state.gov adresinden gerçekleştirilecek. Peki, Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?

Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler 2024 başvuru tarihlerinde - 1

2024 Green Card başvuru tarihleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hayali kuran binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Green Card için belirlenen tarihlerde başvuru gerçekleştiriliyor.

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Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler 2024 başvuru tarihlerinde - 2

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Green Card başvuruları genellikle ekim ayında başlayacak. Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. Başvurular dvlottery.state.gov adresinden gerçekleşiyor.

Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler 2024 başvuru tarihlerinde - 3

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.
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Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler 2024 başvuru tarihlerinde - 4

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

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