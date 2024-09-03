Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler 2024 başvuru tarihlerinde
ABD'de çalışma ve yaşama hakkı sunan Green Card başvuruların 2024 başvuruları için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Green Card başvuruları vlottery.state.gov adresinden gerçekleştirilecek. Peki, Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
2024 Green Card başvuru tarihleri, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hayali kuran binlerce kişi tarafından sorgulanmaya başladı. Green Card için belirlenen tarihlerde başvuru gerçekleştiriliyor.