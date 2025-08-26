Green Card başvuruları ne zaman? 2025 DV Lottery takvimi ve başvuru süreci

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşamak ve çalışma hakkı elde etmek isteyenler için Green Card (Çeşitlilik Vizesi Programı – DV Lottery) başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen bu program, dünyanın birçok ülkesinden başvuru alıyor. Türkiye’den de yüzbinlerce kişi şansını deniyor. Peki, 2025 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihler arasında başvuru yapılacak?

2025 Green Card başvuruları için geri sayım başladı. Her yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne (ABD) giderek yaşama ve çalışma hakkı kazanmak isteyen adaylar Green Card'a başvurarak şanslarını deniyor. Peki, 2025 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?

2025 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Green Card başvuru süreci her yıl genellikle Ekim ayının ilk haftasında başlıyor ve Kasım ayının ilk haftasına kadar devam ediyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden ücretsiz olarak yapılıyor.

2025 yılı için başvuruların Ekim 2025’te başlaması ve yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor. Kesin tarihler her yıl Eylül ayı sonunda ABD yetkilileri tarafından duyurulacak.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir

Başvurular tamamlandıktan sonra sonuçlar, takip eden yılın Mayıs ayı içinde açıklanıyor.

2025 için yapılacak başvuruların sonuçları Mayıs 2026’da açıklanacak.

Sonuçlar yalnızca dvprogram.state.gov adresinden sorgulanabiliyor.

