Green Card başvuruları ne zaman? 2025 DV Lottery takvimi ve başvuru süreci
Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yaşamak ve çalışma hakkı elde etmek isteyenler için Green Card (Çeşitlilik Vizesi Programı – DV Lottery) başvuruları her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi görüyor. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen bu program, dünyanın birçok ülkesinden başvuru alıyor. Türkiye’den de yüzbinlerce kişi şansını deniyor. Peki, 2025 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, hangi tarihler arasında başvuru yapılacak?
