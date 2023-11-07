Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 Green Card başvuruları için son saatler

Green Card başvurularının ne zaman biteceği, henüz başvuruda bulunmayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma ve yaşama hakkı elde etmek için 2024 Green Card başvurusunda bulunmak isteyen birçok kişi, başvuruların nasıl yapılacağını ve saat kaçta biteceğini araştırıyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek?

Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 Green Card başvuruları için son saatler - 1

2024 Green Card başvuruları için son saatlere girildi. ABD'de çalışma ve yaşama hakkı için Green Card başvurusunda henüz bulunmayan kişiler, başvuruların nasıl yapılacağını ve ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 Green Card başvurusu nasıl yapılır?

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Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 Green Card başvuruları için son saatler - 2

GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

Bu yıl Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü saat 19.00'da başladı.

Son başvuru ise 7 Kasım 2023 Salı günü TSİ 20.00'ye kadar yapılabilecek.

Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 Green Card başvuruları için son saatler - 3

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Başvuru sitesi İngilizce olduğu için tüm aşamaların iyi anlaşılması ve doğru cevaplanması gerekir. Ayrıca Green Card başvurusu yapan kişiler, bilgilerini hatasız bir şekilde girmelidir.

Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 Green Card başvuruları için son saatler - 4

GREEN CARD BAŞVURUSU ÜCRETLİ Mİ?

Green Card çekilişi için başvuru yapmak ücretsizdir. Ancak başvuru yapacak kişiler, başvuruyu yapmak için yeterli İngilizce bilgisine sahip değillerse, aracı kurumlara başvurarak onların yardımıyla da başvuru yapabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru hizmetini satın almak için aracı kuruma belirli bir ödeme yapılması gerekmektedir.

Ancak çekiliş sonucunda Green Card almaya hak kazanılırsa, sonrasında Amerika'ya gitmek amacıyla başvuru aşamasında farklı kalemlerde bazı ödemeler yapılması gerekmektedir.

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