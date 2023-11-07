Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 Green Card başvuruları için son saatler
Green Card başvurularının ne zaman biteceği, henüz başvuruda bulunmayan adaylar tarafından sorgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma ve yaşama hakkı elde etmek için 2024 Green Card başvurusunda bulunmak isteyen birçok kişi, başvuruların nasıl yapılacağını ve saat kaçta biteceğini araştırıyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek?
2024 Green Card başvuruları için son saatlere girildi. ABD'de çalışma ve yaşama hakkı için Green Card başvurusunda henüz bulunmayan kişiler, başvuruların nasıl yapılacağını ve ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman, saat kaçta bitecek? 2024 Green Card başvurusu nasıl yapılır?