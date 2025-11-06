Green Card başvurularında son durum: Başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak?

ABD’nin her yıl düzenlediği Green Card (Diversity Visa) başvuru sürecinde, adayların en çok yaptığı hatalar dikkat çekiyor. Uzmanlar, başvuru sırasında küçük bir detayın bile elenmeye neden olabileceğini belirterek adayları uyardı.

Fotoğraf kuralları en kritik konular arasında yer alıyor. Başvuru fotoğrafının 5x5 cm boyutlarında, beyaz fonda ve son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekiyor. Fotoğrafta gözlük, şapka ve kulaklık kesinlikle yasak.