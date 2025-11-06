Green Card başvurularında son durum: Başvurular başladı mı, ne zaman başlayacak?
06.11.2025 10:08
Fuat İğci
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card (DV Lottery) programına, her yıl milyonlarca kişi başvurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Green Card başvuru ekranı ekim ayında açılıyordu. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
Green Card çekilişi ile birlikte ABD’de sürekli ikamet etme şansını yakalamak isteyenler başvuru sürecine yönelik açıklamaları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz yıllarda ekim ayında başlayan başvuru süreci bu yıl gecikti. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular genellikle Ekim ayının ilk haftasında açılıyor ve kasım ayının ilk haftasında kapanıyordu.
SAHTE BAŞVURU AÇIKLAMALARI
Yetkililer, DV-2027 Çeşitlilik Vizesi (Green Card) başvurularına ilişkin kamuoyunda dolaşan sahte iddialar konusunda uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, "DV-2027 başvurularının başladığı yönünde yapılan sahte paylaşımlar ve bazı kişi ya da hizmetlerin, seçilme şansınızı artırabileceklerini öne süren yanıltıcı açıklamalarının farkındayız. Bu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca, 2027 dönemi için resmî başvuru tarihleri ile sürece dair olası değişikliklerin yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmî kanalları aracılığıyla duyurulacağı vurgulandı.
Bakanlık, adayların mağduriyet yaşamamaları için resmî internet sitesi dışında yapılan hiçbir yönlendirmeye itibar etmemeleri gerektiğini belirterek, dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
GREEN CARD BAŞVURUSUNDA EN SIK YAPILAN HATALAR
ABD’nin her yıl düzenlediği Green Card (Diversity Visa) başvuru sürecinde, adayların en çok yaptığı hatalar dikkat çekiyor. Uzmanlar, başvuru sırasında küçük bir detayın bile elenmeye neden olabileceğini belirterek adayları uyardı.
Fotoğraf kuralları en kritik konular arasında yer alıyor. Başvuru fotoğrafının 5x5 cm boyutlarında, beyaz fonda ve son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekiyor. Fotoğrafta gözlük, şapka ve kulaklık kesinlikle yasak.
Aile bilgileri de titizlikle doldurulmalı. Evli adayların eş ve 21 yaş altındaki bekar çocuklarının bilgilerini eksiksiz girmesi zorunlu. Bilgi gizlemek veya eksik beyan, vize reddine neden olabiliyor.
Form doldururken dil kurallarına da dikkat edilmesi gerekiyor. Sistem yalnızca İngilizce karakterleri kabul ediyor. Bu nedenle Türkçe harfler yerine örneğin “Şahin” için “Sahin”, “Işıl” için “Isil” yazılması gerekiyor.
Son olarak, başvuru tamamlandıktan sonra verilen onay numarası (Confirmation Number) büyük önem taşıyor. Bu numara, sonuçların açıklanması sürecinde tek erişim anahtarı niteliğinde. Uzmanlar, numaranın kaybolmaması için birden fazla yere not edilmesini öneriyor.