Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?
ABD'de vatandaşlık hakkı elde etme şansı sunan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım sürüyor. Green Card başvuruları her yıl belli dönemlerde yapılıyor. Peki, Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru tarihi açıklandı mı?
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayıp, çalışma hakkı kazanmak isteyen binlerce kişi, 2024 Green Card başvuru tarihlerini araştırıyor. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamayla birlikte Green Card başvuruları için süreç başlayacak.