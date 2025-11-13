Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Gözler 2026 DV Lottery Green Card başvurularında

On binlerce vatandaşın merakla beklediği 2026 Green Card başvuruları için geri sayım sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma ve yaşama hakkı elde edebilmek için, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl başlattığı Green Card başvuruları bu yıl da vatandaşlara şans tanıyacak. Peki, 2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?