Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? Gözler 2026 DV Lottery Green Card başvurularında
13.11.2025 13:39
Fuat İğci
On binlerce vatandaşın merakla beklediği 2026 Green Card başvuruları için geri sayım sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) çalışma ve yaşama hakkı elde edebilmek için, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl başlattığı Green Card başvuruları bu yıl da vatandaşlara şans tanıyacak. Peki, 2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 Green Card başvuruları için heyecanlı bekleyiş başladı. Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan Green Card başvuruları, bu yıl kasım ayının ikinci haftası itibarıyla hala başlamadı. Green Card'ta yeni dönem başvurularında 1 dolar başvuru ücreti olacağı iddiaları da sosyal medyada yer alıyor. Peki, 2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
2026 GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Green Card çekilişi (DV Lottery) için başvurular geçtiğimiz yıl 2 Ekim'de başlayıp, 7 Kasım'a kadar sürmüştü.
Bu yıl kasım ayının ikinci haftasına girildi fakat başvurular henüz alınmaya başlamadı. 2026 dönemi için başvuruların kasım ayının son haftalarından itibaren başlaması bekleniyor.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, ABD Dışişleri Bakanlığı'na bağlı DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılıyor. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvuruları, başvuru ekranının erişime açılması birlikte alınıyor.
Green Card başvurusu yapan kişilerin başvuru formunu hatasız, eksiksiz ve yazım kurallarına uygun bir şekilde girmesi ve onaylaması gerekiyor.