Green Card çekilişi başvuru ekranı 2026: Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?
Green Card başvuruları 2026 için geri sayım başladı. Her yıl ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan çekilişle birlikte tam 50 bin kişi, ABD'de yaşama ve çalışma hakkına sahip oluyor. Bu yıl bir kez daha başlayacak olan Green Card başvuruları öncesinde, başvuru tarihleri gündeme geldi. Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan Green Card başvuruları bu yıl henüz başlamadı. Peki, 2026 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak?
