Green Card çekilişi başvuru ekranı 2026: Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD), yaşama ve çalışma hakkına sahip olmak isteyen vatandaşlar gözlerini 2026 Green Card başvurularına çevirdi. Her yıl belirli bir zaman diliminde alınmaya başlayan Green Card başvuruları için bu yıl yine 50 bin kişi kurada şanslı olacak. Kura tarihiyle ilgili gözler ABD Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sayfasında. Peki, 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?