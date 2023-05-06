GREEN CARD ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

Bütün başvurular Kentucky Consular Center’da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor.



Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.



Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor.



Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor.



Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.



Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.