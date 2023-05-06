ABD vatandaşı olmayan kişilere ikamet hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Green Card başvuru sonuçları bugün (6 Mayıs) ilan edilecek.
Green Card kura çekiliş sonuçlarının Türkiye saati ile 19:00'da ilan edilmesi bekleniyor.
Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden görüntülenebilecek. Teyit numarası kullanarak sonuçlar öğrenilebilecek.
Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Bütün başvurular Kentucky Consular Center’da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor.
Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.
Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor.
Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor.
Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.
Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.