Green Card çekilişinde büyük gün geldi: Green Card
sonuçları açıklandı mı, saat kaçta nereden açıklanacak?

2023 yılı(DV2024) Green Card çekilişi sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından verilen Green Card (Yeşil Kart) ile Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma imkanı elde etmek isteyen vatandaşlar, 5 Nisan - 8 Kasım tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirmişti. Peki, Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta, nereden açıklanacak?

Green Card çekilişinde büyük gün geldi: Green Cardsonuçları açıklandı mı, saat kaçta nereden açıklanacak? - 1

ABD vatandaşı olmayan kişilere ikamet hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) başvuru sürecinin tamamlanması ardından gözler sonuçlara çevrildi. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre, Green Card başvuru sonuçları bugün (6 Mayıs) ilan edilecek. 

DÜNYA HABERLERİ

Green Card çekilişinde büyük gün geldi: Green Cardsonuçları açıklandı mı, saat kaçta nereden açıklanacak? - 2

Green Card kura çekiliş sonuçlarının Türkiye saati ile 19:00'da ilan edilmesi bekleniyor.

Green Card çekilişinde büyük gün geldi: Green Cardsonuçları açıklandı mı, saat kaçta nereden açıklanacak? - 3

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçları https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden görüntülenebilecek. Teyit numarası kullanarak sonuçlar öğrenilebilecek.

Green Card çekilişinde büyük gün geldi: Green Cardsonuçları açıklandı mı, saat kaçta nereden açıklanacak? - 4

GREEN CARD MÜLAKAT TARİHLERİ

Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Green Card çekilişinde büyük gün geldi: Green Cardsonuçları açıklandı mı, saat kaçta nereden açıklanacak? - 5

GREEN CARD ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILIYOR?

Bütün başvurular Kentucky Consular Center’da toplanıyor ve bölgeye ayrılarak numaralandırılıyor.

Çekiliş, başvuru sürecinin bitiminde bilgisayar tarafından otomatik olarak yapılıyor.

Her bölgeden rastgele yapılan seçimler sonucunda kazananlar belirleniyor.

Sonuçlar, resmi web sayfasında başvururken verilen konfirmasyon numarası ile öğreniliyor.

Sonuçları başvuran kişinin takip etmesi gerekiyor, çünkü kazananlara özel bir bilgilendirme yapılmıyor.

Kazandığınız takdirde başvuru dosyasında belirtilen evraklarla birlikte konsoloslukta mülakata giriyorsunuz ve beklentileri karşıladığınız takdirde Green Card almaya hak kazanıyorsunuz.

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