Green Card (dv.program.state.gov) başvuru ekranı 2026: Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru ücreti alınacak mı?
Green Card başvuruları için artık nefesler tutuldu. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından her yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşama ve çalışma hayali kura vatandaşlar için Green Card başvuruları erişime açılıyor. 50 bin kontenjan hakkı sunan ABD hükümeti, Green Card çekilişiyle birlikte şanslı olan kişileri açıklıyor. Bu yıl ise Green Card başvuruları öncesinde 1 dolarlık ücret konusu gündemde. Peki, 2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru ücreti alınacak mı?
Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşama ve çalışma hakkı sağlayan Green Card (DV Lottery) programına, her yıl milyonlarca kişi başvurmaya devam ediyor. 2026 yılı çekilişine ilişkin tarihler merak edilirken, "Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, ücretli mi olacak?" soruları da gündeme taşındı. Peki, Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru ücreti alınacak mı?