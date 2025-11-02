Green Card (dv.program.state.gov) başvuru ekranı 2026: Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? Başvuru ücreti alınacak mı?

GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Çekilişe katılmak için en az lise mezunu olmak eğer lise mezunu değilseniz son beş yıl içerisinde en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak gerekiyor.



18 yaşından büyük olmak şartlar arasında yer alıyor. Başvuranlarda mal varlığı ya da maddi bir birikim ve dil şartı aranmıyor.



Evli olan kişilerin yaptığı başvurularda eşleri ve 21 yaş altındaki çocukları da bu haktan yararlanıyor. Ancak başvuru sürecinde onları eklemek gerekiyor.



Başvuruda kullanılan fotoğrafın güncel olması önemli.



Başvuru için İngilizce dil şartı aranmıyor.



Başvuru sonrasında verilen Onay Numarası (Confirmation Number) mutlaka saklanmalı.