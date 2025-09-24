Green Card nedir, kimlere verilir? Green Card alma yöntemleri
ABD'de süresiz yaşama ve çalışma hakkı tanıyan ve resmi adı "Daimi Oturum Kartı" olan Green Card, pek çok insan için "Amerikan rüyasına" açılan bir kapı olarak görülüyor. Aile sponsorluğu, istihdam, çekiliş ve insani durumlar gibi çeşitli yollarla elde edilebilen kart için başvurular, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yürütülüyor.
Amerika Birleşik Devletleri, yeni fırsatlar arayanlar için uzun zamandır bir cazibe merkezi olmayı sürdürürken, pek çok kişi için Green Card, "Amerikan rüyasının" kapılarını aralayan bir anahtar niteliği taşıyor.
Resmi adıyla "Daimi Oturum Kartı", ABD vatandaşı olmayan kişilere ülkede süresiz yaşama ve çalışma hakkı tanıyor.
Geçici vizelerin aksine uzun vadeli istikrar sağlayan bu kart, çok sayıda iş imkanına erişim sunuyor ve belirli bir sürenin ardından ABD vatandaşlığına geçiş imkanı da sağlıyor.
Green Card edinme süreci, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yürütülen titiz ve karmaşık bir süreçle alınabiliyor.
Genellikle birden fazla aşama, çeşitli formlar ve kapsamlı belge sunumları içeren bu süreçte, başvuru sahipleri için en önemli ilk adım, hangi yollarla bu karta hak kazanabileceklerini anlamaktan geçiyor.