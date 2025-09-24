Green Card nedir, kimlere verilir? Green Card alma yöntemleri

İŞ TEMELLİ VİZELER

Green Card’a giden bir diğer önemli yol da istihdam aracılığıyla sağlanıyor. Bu yol, özel becerilere sahip kişiler, olağanüstü yetenekliler ya da ABD’de bir iş teklifi almış bireyler için tasarlanmış durumda. İş temelli kategoriler de farklı öncelik düzeylerine ayrılıyor ve her yıl sınırlı sayıda vize veriliyor.



Birinci öncelik (EB-1) kategorisi, bilim, sanat, eğitim, iş dünyası ya da sporda olağanüstü yetenek gösteren bireyler, seçkin akademisyenler, araştırmacılar ve çok uluslu şirketlerin yöneticileri veya üst düzey çalışanlarını kapsıyor. Bu gruptaki başvurular genellikle daha kısa bekleme sürelerine sahip oluyor.



İkinci öncelik (EB-2) yüksek lisans veya üzeri diplomaya sahip profesyoneller ile istisnai yetenek sahibi kişileri içerirken, üçüncü öncelik (EB-3) ise vasıflı işçileri, üniversite mezunu profesyonelleri ve diğer işçileri kapsıyor.



Çoğu durumda başvuru, bir ABD'li işveren tarafından yapılıyor ve bu pozisyon için uygun bir ABD vatandaşı bulunmadığını kanıtlayan bir iş gücü sertifikası sürecinin tamamlanması gerekiyor.



Ayrıca, EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı, halihazırda 800 bin ila 1 milyon 50 bin dolar arasında sermaye yatırarak ABD’de yeni bir ticari girişim kuran ve en az 10 tam zamanlı ABD’li çalışan için istihdam yaratan yabancı yatırımcılara Green Card alma hakkı tanıyor.