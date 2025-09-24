Green Card nedir, kimlere verilir? Green Card alma yöntemleri

ABD'de süresiz yaşama ve çalışma hakkı tanıyan ve resmi adı "Daimi Oturum Kartı" olan Green Card, pek çok insan için "Amerikan rüyasına" açılan bir kapı olarak görülüyor. Aile sponsorluğu, istihdam, çekiliş ve insani durumlar gibi çeşitli yollarla elde edilebilen kart için başvurular, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yürütülüyor.

Amerika Birleşik Devletleri, yeni fırsatlar arayanlar için uzun zamandır bir cazibe merkezi olmayı sürdürürken, pek çok kişi için Green Card, "Amerikan rüyasının" kapılarını aralayan bir anahtar niteliği taşıyor.

Resmi adıyla "Daimi Oturum Kartı", ABD vatandaşı olmayan kişilere ülkede süresiz yaşama ve çalışma hakkı tanıyor.

Geçici vizelerin aksine uzun vadeli istikrar sağlayan bu kart, çok sayıda iş imkanına erişim sunuyor ve belirli bir sürenin ardından ABD vatandaşlığına geçiş imkanı da sağlıyor.

Green Card edinme süreci, ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS) tarafından yürütülen titiz ve karmaşık bir süreçle alınabiliyor.

Genellikle birden fazla aşama, çeşitli formlar ve kapsamlı belge sunumları içeren bu süreçte, başvuru sahipleri için en önemli ilk adım, hangi yollarla bu karta hak kazanabileceklerini anlamaktan geçiyor.

GREEN CARD'A GİDEN BAŞLICA YOLLAR

Yabancı uyruklu bir kişinin Green Card almaya hak kazanabileceği, her biri kendine özgü koşullara ve başvuru sürecine sahip farklı temel kategoriler bulunuyor.

Green Card edinmenin en yaygın yollarından biri, ABD vatandaşı ya da daimi oturum sahibi bir yakına dayanan aile bağları üzerinden ilerliyor. Bu kategori, "yakın akrabalar" ve "aile tercih" kategorileri olmak üzere iki ana gruba ayrılıyor.

ABD vatandaşlarının eşleri, 21 yaşından küçük evli olmayan çocukları ve ebeveynleri (başvuran çocuk 21 yaşındaysa) gibi yakın akrabaları, öncelikli olarak değerlendiriliyor ve yıllık vize kotasına tabi tutulmuyor. Bu durum, başvurularının diğer kategorilere kıyasla daha hızlı işleme alınmasını sağlıyor.

Buna karşın, "aile tercih" kategorisinde yıllık kota uygulanıyor ve başvuru süreci genellikle uzun bekleme süreleri gerektiriyor. Bu grup; 21 yaşından büyük bekar çocuklar, daimi oturum sahiplerinin eşleri ve bekar çocukları, evli çocuklar ve ABD vatandaşlarının kardeşleri gibi daha uzak akrabaları kapsıyor.

Vize bekleme süreleri, başvuranın geldiği ülkeye ve aile ilişkisine bağlı olarak birkaç yıldan onlarca yıla kadar uzayabiliyor.

İŞ TEMELLİ VİZELER

Green Card’a giden bir diğer önemli yol da istihdam aracılığıyla sağlanıyor. Bu yol, özel becerilere sahip kişiler, olağanüstü yetenekliler ya da ABD’de bir iş teklifi almış bireyler için tasarlanmış durumda. İş temelli kategoriler de farklı öncelik düzeylerine ayrılıyor ve her yıl sınırlı sayıda vize veriliyor.

Birinci öncelik (EB-1) kategorisi, bilim, sanat, eğitim, iş dünyası ya da sporda olağanüstü yetenek gösteren bireyler, seçkin akademisyenler, araştırmacılar ve çok uluslu şirketlerin yöneticileri veya üst düzey çalışanlarını kapsıyor. Bu gruptaki başvurular genellikle daha kısa bekleme sürelerine sahip oluyor.

İkinci öncelik (EB-2) yüksek lisans veya üzeri diplomaya sahip profesyoneller ile istisnai yetenek sahibi kişileri içerirken, üçüncü öncelik (EB-3) ise vasıflı işçileri, üniversite mezunu profesyonelleri ve diğer işçileri kapsıyor.

Çoğu durumda başvuru, bir ABD'li işveren tarafından yapılıyor ve bu pozisyon için uygun bir ABD vatandaşı bulunmadığını kanıtlayan bir iş gücü sertifikası sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Ayrıca, EB-5 Göçmen Yatırımcı Programı, halihazırda 800 bin ila 1 milyon 50 bin dolar arasında sermaye yatırarak ABD’de yeni bir ticari girişim kuran ve en az 10 tam zamanlı ABD’li çalışan için istihdam yaratan yabancı yatırımcılara Green Card alma hakkı tanıyor.

GREEN CARD ÇEKİLİŞİ

Ailesi ya da işvereni tarafından desteklenemeyen kişiler için "Diversity Immigrant Visa Program" ya da bilinen adıyla "Green Card çekilişi" alternatif bir yol sunuyor.

Bu program kapsamında her yıl, ABD’ye göç oranı tarihsel olarak düşük olan ülkelerden gelen kişilere toplam 50 bin göçmen vizesi tahsis ediliyor.

Çekilişe katılmak isteyenlerin lise diploması ya da son beş yıl içinde belirli bir alanda en az iki yıllık iş tecrübesi gibi belirli eğitim veya iş tecrübesi koşullarını karşılaması gerekiyor.

Seçimler rastgele yapılıyor ve kazanma ihtimali düşük olsa da, uygun ülkelerden gelen bireyler için benzersiz bir fırsat sunuyor.

Aile ve iş dışında, insani koruma arayan ya da özel koşullara sahip bireyler için de bazı yollar mevcut. Mülteci veya sığınmacı statüsü kazanan kişiler, bu statüyü elde ettikten bir yıl sonra Green Card başvurusu yapabiliyor.

