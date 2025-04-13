Green Card sonuç tarihi 2025: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
Green Card sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanabilmek için Green Card'a başvuran adayların gündeminde yer alıyor. ABD Dışişleri Başkanlığı'nın DV Lottery sayfası üzerinden duyurulacak olan 2025 Green Card sonuçları için tarih belli oldu. Sonuçlar açıklandığı an da başvuru onay numarası olan confirmation number ile sonuçlar görüntülenebilecek. Peki, 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 Green Card sonuçları, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşabilme fırsatına sahip olmak isteyenler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl ABD Dışişleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Green Card çekilişiyle birlikte, kazanan talihliler ABD'de sınırsız vize ve çalışma hakkına sahip olacak. Peki, 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?