Green Card sonuç tarihi 2025: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ABD'de yaşama ve çalışma hakkı kazanabilmek için Green Card'a başvuran adayların gündeminde yer alıyor. ABD Dışişleri Başkanlığı'nın DV Lottery sayfası üzerinden duyurulacak olan 2025 Green Card sonuçları için tarih belli oldu. Sonuçlar açıklandığı an da başvuru onay numarası olan confirmation number ile sonuçlar görüntülenebilecek. Peki, 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

Green Card sonuç tarihi 2025: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

2025 Green Card sonuçları, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yaşabilme fırsatına sahip olmak isteyenler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl ABD Dışişleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Green Card çekilişiyle birlikte, kazanan talihliler ABD'de sınırsız vize ve çalışma hakkına sahip olacak. Peki, 2025 Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Green Card sonuç tarihi 2025: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

2025 GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, DV-2025 Green Card çekiliş sonuçları 4 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

Başvuru yapan kişiler, sonuçlarını saat 19.00’dan itibaren kontrol edebilirler.

Green Card sonuç tarihi 2025: Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Green Card çekilişi sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilirsiniz:

1- Resmi Green Card Sonuç Sorgulama Sayfasına Girin

https://dvprogram.state.gov adresine giriş yapın.

2- Confirmation Number (Başvuru Onay Numarası) Girin

Başvuru yaparken size verilen confirmation number (onay numarası) ile sisteme giriş yapın.

3- Kişisel Bilgilerinizi Doğru Şekilde Girin

Soyadınızı ve doğum yılınızı doğru bir şekilde girerek sonucu sorgulayabilirsiniz.

4- Sonuç Sayfasını Kontrol Edin

Eğer "Selected" yani seçildiniz mesajını görüyorsanız, sonraki adımlara geçmek için talimatları dikkatlice okuyun.

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