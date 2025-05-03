Green Card sonuçları açıklandı: 2025 DV Lottery Green Card çekiliş sonuçlarına nasıl bakılır?

Green Card 2025 başvuru sonuçları açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hem çalışma hem de yaşama hakkı kazanmak için on binlerce adayın başvurduğu Green Card çekiliş sonuçları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın online sistemi üzerinden ilan edildi. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılan Green Card sonuçları, onay numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek. Peki, 2025 Green Card çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

Green Card sonuçları açıklandı: 2025 DV Lottery Green Card çekiliş sonuçlarına nasıl bakılır? - 1

2025 Green Card başvuru sonuçları, ABD'de süresiz oturma ve çalışma izni alabilmek için şansını deneyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Green Card 2025 kura çekiliş sonuçları 3 Mayıs Cumartesi günü Türkiye zaman dilimine göre saat 19.00'da açıklandı. Vatandaşlar, Green Card başvuru sonuçlarını https://dvprogram.state.gov/ adresinden görüntüleyebilecek. Green Card sonuç sorgulaması teyit numarası kullanarak yapılabilecek. 

DÜNYA HABERLERİ

Green Card sonuçları açıklandı: 2025 DV Lottery Green Card çekiliş sonuçlarına nasıl bakılır? - 2

GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card başvuru sonuçlarına https://dvprogram.state.gov/ adresinden ulaşmak mümkün.

Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir.

Katılımcı durumunu çevrimiçi kontrol etmek için lütfen katılımcının onay numarasını, soyadı/soyadı ve doğum yılı bilgilerini aldığınızdan emin olun. "Continue" linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Green Card sonuçları açıklandı: 2025 DV Lottery Green Card çekiliş sonuçlarına nasıl bakılır? - 3

ONAY NUMARASI NEDİR?

Sonuçlarınızı kontrol edebilmek için elinizde CONFIRMATION (ONAY) numarası bulunması gerekmektedir. Evrensel olarak Green Card Confirmation Number olarak adlandırılan başvuru numarası, halk arasında teyit numarası olarak da bilinmektedir.

Confirmation numarasına sahip olan katılımcılar https://dvprogram.state.gov/ESC adresinden sonuçları kontrol edebilirler.

Onay numaranızı öğrenmek için öncelikle resmi Green Card Başvurusu Doğrulama Sayfası'na erişim sağlayın.

Doğrulama için vize programı yılını seçin. Ardından soyadınız, adınız, doğum tarihiniz, e-posta adresiniz gibi bilgilerin istendiği formu eksiksiz doldurun.

Girmiş olduğunuz bilgilerde eksiklik veya yanlışlık yoksa karşınıza onay (Confirmation number) gelecektir.

Green Card sonuçları açıklandı: 2025 DV Lottery Green Card çekiliş sonuçlarına nasıl bakılır? - 4

GREEN CARD KAZANANLAR NE YAPMALI?

Green Card kazanan adaylar için süreç yeni başlıyor. Kazandıysanız, vize başvurusu için gerekli belgeleri hazırlamanız, DS-260 formunu doldurmanız ve mülakat sürecine hazırlanmanız gerekecek.


Green Card sonuçları açıklandı: 2025 DV Lottery Green Card çekiliş sonuçlarına nasıl bakılır? - 5

Belgelerin eksiksiz olması ve süreçlerin dikkatle takip edilmesi büyük önem taşımaktadır. Kazanan adaylar, işlemlerini zamanında tamamlamadıkları takdirde haklarını kaybedebiliyor.

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