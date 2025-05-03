Green Card sonuçları açıklandı: 2025 DV Lottery Green Card çekiliş sonuçlarına nasıl bakılır?
Green Card 2025 başvuru sonuçları açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hem çalışma hem de yaşama hakkı kazanmak için on binlerce adayın başvurduğu Green Card çekiliş sonuçları, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın online sistemi üzerinden ilan edildi. DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açılan Green Card sonuçları, onay numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebilecek. Peki, 2025 Green Card çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?
2025 Green Card başvuru sonuçları, ABD'de süresiz oturma ve çalışma izni alabilmek için şansını deneyen adaylar tarafından sorgulanıyor. Green Card 2025 kura çekiliş sonuçları 3 Mayıs Cumartesi günü Türkiye zaman dilimine göre saat 19.00'da açıklandı. Vatandaşlar, Green Card başvuru sonuçlarını https://dvprogram.state.gov/ adresinden görüntüleyebilecek. Green Card sonuç sorgulaması teyit numarası kullanarak yapılabilecek.