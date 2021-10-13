Greta Thunberg: Biden ile görüşürüm, ama bir umudum yok

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 13.10.2021 - 17:02
Covering Climate Now’a röportaj veren 18 yaşındaki aktivist, ABD başkanının veya herhangi bir dünya liderinin Cop26'da onunla oturmak isteyebileceği fikrine şaşırdığını, ancak sorulduğunda bu olasılığa açık olduğunu söyledi:
"Duruma göre değişir. Bu insanların neden benimle buluşmak istediğini anlamıyorum, ama evet Biden ile görüşebilirim."
Biden ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtlamadan bir hafta önce Thunberg, Youth4Climate zirvesinde yaptığı konuşmada, ABD başkanını ve diğer dünya liderlerini güzel sözler söylemekle, ancak iklim konusunda gerçek bir eylemde bulunmamakla suçlamıştı.
İklim aktivistlerinin dünya liderleri tarafından “ciddiye alınmadığından” şikayet eden Thunberg, “Sadece 'Seni dinliyoruz' diyorlar ve sonra bizi alkışlıyorlar. Ardından politikalarına eskisi gibi devam ediyorlar” demişti.
Bununla birlikte, Biden'ın sadece iklim krizi hakkında güçlü bir şekilde konuşmadığı, aynı zamanda ABD tarihinin en iddialı iklim yasasını geçirmeye çalıştığı iddiası Thunberg'i etkilemiyor.
Genç kadın, “Şu anda Washington'da şiddetli müzakereler yapan Demokratların harcama planındaki iklim önlemleri lobiciler tarafından çok fazla sulandırıldı. Bu yüzden bunun iklim krizine bir çözüm olacağını iddia edilmemeli. Biden'ın siyasi sorunu şu: Bir demokraside başkan olarak, gündemini engellemeye kararlı Cumhuriyetçi muhalefetin oybirliğiyle karşı karşıya kaldığı bir yasama organıyla iktidarı paylaşIYOR” dedi.
Diğer taraftan, Stockholm'deki mutfak masasından konuşan Thunberg, zirvenin “boş konuşmalar dolu” olma potansiyeline rağmen Kasım ayındaki Cop26'ya katılacağını açıkladı: