Greta Thunberg: Biden ile görüşürüm, ama bir umudum yok

Greta Thunberg, İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye “açık” olduğunu, ancak ne ABD liderinden ne de 31 Ekim - 12 Kasım tarihleri ​​​​arasında yapılacak olan zirveden pek bir şey beklemediğini söyledi.