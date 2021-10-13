Greta Thunberg: Biden ile görüşürüm, ama bir umudum yok

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, gelecek ay düzenlecek Cop26 zirvesinde Başkanı ile konuşma fikrine sıcak baktığını söyledi. Ancak18 yaşındaki kanaat önderi, zirveden önemli bir sonuç çıkmayacağını düşündüğünü ve başkanın hoş sözlerinden etkilenmediğini açıkladı.

Haberler - ntv.com.tr - AP - AFP - Reuters 13.10.2021 - 17:02

Greta Thunberg: Biden ile görüşürüm, ama bir umudum yok - 1

Greta Thunberg,  İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek olan Birleşmiş Milletler iklim zirvesinde Başkanı ile görüşmeye “açık” olduğunu, ancak ne liderinden ne de 31 Ekim - 12 Kasım tarihleri ​​​​arasında yapılacak olan zirveden pek bir şey beklemediğini söyledi.

Greta Thunberg: Biden ile görüşürüm, ama bir umudum yok - 2

"DÜNYA LİDERLERİNİN NEDEN BENİMLE KONUŞMAK İSTEDİĞİNİ ANLAMIYORUM"

Covering Climate Now’a röportaj veren 18 yaşındaki aktivist, başkanının veya herhangi bir dünya liderinin Cop26'da onunla oturmak isteyebileceği fikrine şaşırdığını, ancak sorulduğunda bu olasılığa açık olduğunu söyledi:

Greta Thunberg: Biden ile görüşürüm, ama bir umudum yok - 3

 "Duruma göre değişir. Bu insanların neden benimle buluşmak istediğini anlamıyorum, ama evet Biden ile görüşebilirim."

Greta Thunberg: Biden ile görüşürüm, ama bir umudum yok - 4

Biden ile görüşüp görüşmeyeceği sorusunu yanıtlamadan bir hafta önce Thunberg, Youth4Climate zirvesinde yaptığı konuşmada, başkanını ve diğer dünya liderlerini güzel sözler söylemekle, ancak iklim konusunda gerçek bir eylemde bulunmamakla suçlamıştı.

Greta Thunberg: Biden ile görüşürüm, ama bir umudum yok - 5

İklim aktivistlerinin dünya liderleri tarafından “ciddiye alınmadığından” şikayet eden Thunberg,  “Sadece 'Seni dinliyoruz' diyorlar ve sonra bizi alkışlıyorlar. Ardından politikalarına eskisi gibi devam ediyorlar” demişti.

Greta Thunberg: Biden ile görüşürüm, ama bir umudum yok - 6

BIDEN'IN KONUŞMALARI ONU ETKİLEMEDİ

Bununla birlikte, Biden'ın sadece iklim krizi hakkında güçlü bir şekilde konuşmadığı, aynı zamanda tarihinin en iddialı iklim yasasını geçirmeye çalıştığı iddiası Thunberg'i etkilemiyor. 

Greta Thunberg: Biden ile görüşürüm, ama bir umudum yok - 7

Genç kadın, “Şu anda Washington'da şiddetli müzakereler yapan Demokratların harcama planındaki iklim önlemleri lobiciler tarafından çok fazla sulandırıldı. Bu yüzden bunun iklim krizine bir çözüm olacağını iddia edilmemeli. Biden'ın siyasi sorunu şu: Bir demokraside başkan olarak, gündemini engellemeye kararlı Cumhuriyetçi muhalefetin oybirliğiyle karşı karşıya kaldığı bir yasama organıyla iktidarı paylaşIYOR” dedi.

Greta Thunberg: Biden ile görüşürüm, ama bir umudum yok - 8

"BOŞ KONUŞMALARLA DOLU OLSA DA KATILACAĞIM"

Diğer taraftan, Stockholm'deki mutfak masasından konuşan Thunberg, zirvenin “boş konuşmalar dolu” olma potansiyeline rağmen Kasım ayındaki Cop26'ya katılacağını açıkladı:

Greta Thunberg: Biden ile görüşürüm, ama bir umudum yok - 9
“Çünkü binlerce hükümet yetkilisi, aktivist, bilim insanve gazeteci bir araya gelecek. Bu acil bir durumda olduğumuzu göstermek için önemli bir fırsat. İnsanları harekete geçirmeye çalışacağız.
Greta Thunberg: Biden ile görüşürüm, ama bir umudum yok - 10
Şu anda içinde bulunduğumuz böyle bir acil durumda, herkesin ahlaki sorumluluğunu üstlenmesi gerekiyor, en azından ben öyle düşünüyorum.”

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