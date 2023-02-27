Greta Thunberg, Sami halkı ile birlikte Norveç hükümetini protesto etti

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve aralarında yerli Sami toplumu üyelerinin de bulunduğu onlarca aktivist ile birlikte Norveç Enerji Bakanlığı'nın girişini bloke ederek azınlık grubunun kullandığı arazi üzerine inşa edilen rüzgar türbinlerini protesto etti. Yüksek Mahkeme'nin kararına rağmen Norveçli yetkililer rüzgar türbinlerinin çalışmaya devam etmesine izin verdi.

Greta Thunberg, Sami halkı ile birlikte Norveç hükümetini protesto etti - 1

Sami yerli halkı binlerce yıldır Avrupa'nın uzak kuzeyinde, Sami ülkesi olarak bilinen sınırsız bir bölgede yaşıyor ve burada doğaya yakın, sürdürülebilir, kültür açısından zengin bir yaşam sürüyor.

Greta Thunberg, Sami halkı ile birlikte Norveç hükümetini protesto etti - 2

Avrupa'nın en farklı yerli topluluklarından biri olan Samiler, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Rusya'nın el değmemiş çarpıcı bölgelerinde yaşıyor ve burada bir yandan kadim geleneklerini ve kültürlerini sürdürürken bir yandan da modern dünyayla bir arada yaşamaya çalışıyorlar.

Greta Thunberg, Sami halkı ile birlikte Norveç hükümetini protesto etti - 3

Ancak, Norveç Yüksek Mahkemesi 2021 yılında iki rüzgar çiftliğinin varlığının uluslararası hukuk kapsamında Sami haklarını ihlal ettiğine karar vermesine rağmen, türbinler hala faaliyet gösteriyor.

Greta Thunberg, Sami halkı ile birlikte Norveç hükümetini protesto etti - 4

TÜRBİNLER YEREL KÜLTÜRÜ TEHDİT EDİYOR

Greta Thunberg ve yerli halk, türbin makinelerinin görüntüsü ve gürültüsünün hayvanları ve topluluğun geleneksel yaşam tarzını tehdit ettiğini belirterek, türbinlerin derhal kaldırılmasını talep ediyor.

Greta Thunberg, Sami halkı ile birlikte Norveç hükümetini protesto etti - 5

Yeşil enerjiye geçişin yerli toplulukların geleneksel yaşamlarını mahvetme pahasına gerçekleşemeyeceğini söyleyen aktivistler, Norveç makamlarına tepki gösterdi.

Greta Thunberg, Sami halkı ile birlikte Norveç hükümetini protesto etti - 6

Norveç, konunun adaletin elinde olduğunu ve bakanlığın sorunu çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi.

Greta Thunberg, Sami halkı ile birlikte Norveç hükümetini protesto etti - 7

SAMİLER İNSAN HAKLARI İHLALLERİNE MARUZ KALIYOR

Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Samiler halen insan hakları ihlallerine, istismarlara ve ırkçılığa maruz kalıyor.

Greta Thunberg, Sami halkı ile birlikte Norveç hükümetini protesto etti - 8

Sami halkı geleneksel olarak ren geyiği çobanlığı, balıkçılık, çiftçilik ve avcılıkla geçimini sağlıyor. Ancak topluluk, Sami halkı için kültürel bir önem ve değer taşıyan ren geyiği çobanlığının İskandinav ülkelerinin yeşil enerji politikaları nedeniyle tehdit altında olduğunu söylüyor.

Greta Thunberg, Sami halkı ile birlikte Norveç hükümetini protesto etti - 9

Thunberg daha önce de hükümetin, karbon emisyonlarını azaltmak için sürdürülebilir çelik üretimini mümkün kılma çabasının bir parçası olarak Sami bölgelerinde açık döküm demir cevheri madenine izin verme yönündeki "öngörüsüz, ırkçı, sömürgeci ve doğa düşmanı" kararını kınamıştı.

Greta Thunberg, Sami halkı ile birlikte Norveç hükümetini protesto etti - 10
Greta Thunberg, Sami halkı ile birlikte Norveç hükümetini protesto etti - 11

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