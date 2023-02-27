Greta Thunberg, Sami halkı ile birlikte Norveç hükümetini protesto etti

Sami yerli halkı binlerce yıldır Avrupa'nın uzak kuzeyinde, Sami ülkesi olarak bilinen sınırsız bir bölgede yaşıyor ve burada doğaya yakın, sürdürülebilir, kültür açısından zengin bir yaşam sürüyor.
Avrupa'nın en farklı yerli topluluklarından biri olan Samiler, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Rusya'nın el değmemiş çarpıcı bölgelerinde yaşıyor ve burada bir yandan kadim geleneklerini ve kültürlerini sürdürürken bir yandan da modern dünyayla bir arada yaşamaya çalışıyorlar.
Ancak, Norveç Yüksek Mahkemesi 2021 yılında iki rüzgar çiftliğinin varlığının uluslararası hukuk kapsamında Sami haklarını ihlal ettiğine karar vermesine rağmen, türbinler hala faaliyet gösteriyor.
Greta Thunberg ve yerli halk, türbin makinelerinin görüntüsü ve gürültüsünün hayvanları ve topluluğun geleneksel yaşam tarzını tehdit ettiğini belirterek, türbinlerin derhal kaldırılmasını talep ediyor.
Yeşil enerjiye geçişin yerli toplulukların geleneksel yaşamlarını mahvetme pahasına gerçekleşemeyeceğini söyleyen aktivistler, Norveç makamlarına tepki gösterdi.
Norveç, konunun adaletin elinde olduğunu ve bakanlığın sorunu çözmek için elinden geleni yapacağını söyledi.
Birleşmiş Milletler'e (BM) göre Samiler halen insan hakları ihlallerine, istismarlara ve ırkçılığa maruz kalıyor.
Sami halkı geleneksel olarak ren geyiği çobanlığı, balıkçılık, çiftçilik ve avcılıkla geçimini sağlıyor. Ancak topluluk, Sami halkı için kültürel bir önem ve değer taşıyan ren geyiği çobanlığının İskandinav ülkelerinin yeşil enerji politikaları nedeniyle tehdit altında olduğunu söylüyor.
Thunberg daha önce de hükümetin, karbon emisyonlarını azaltmak için sürdürülebilir çelik üretimini mümkün kılma çabasının bir parçası olarak Sami bölgelerinde açık döküm demir cevheri madenine izin verme yönündeki "öngörüsüz, ırkçı, sömürgeci ve doğa düşmanı" kararını kınamıştı.