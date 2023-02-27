Greta Thunberg, Sami halkı ile birlikte Norveç hükümetini protesto etti

Avrupa'nın en farklı yerli topluluklarından biri olan Samiler, İsveç, Finlandiya, Norveç ve Rusya'nın el değmemiş çarpıcı bölgelerinde yaşıyor ve burada bir yandan kadim geleneklerini ve kültürlerini sürdürürken bir yandan da modern dünyayla bir arada yaşamaya çalışıyorlar.