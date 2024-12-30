Grip olduğunu sanıyordu, iki bacağı birden kesildi
İngiltere'de yaşayan 46 yaşındaki Beth Budgen, eklem ağrıları ve kusma belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, ilk etapta talihsiz kadının grip ya da zatürre olduğunu düşündü ancak Beth Budgen'ın kanında tehlikeli bir enfeksiyon olan ''sepsis'' tespit edildi. Doktorlar, organları iflas eden kadının bacaklarını kesmek zorunda kaldı.
46 yaşındaki Beth Budgen, geçmek bilmeyen eklem ağrıları ve mide bulantısı nedeniyle grip olduğunu düşünüyordu. Evinde dinlenirken birden fenelaşan Beth Budgen, hastaneye götürüldüğünde doktorlar da aynı şeyi tahmin etti ancak Budgen'ın sağlık durumu gittikçe daha da kötüleşmeye başladı. Organları iflas eden İngiliz kadına ''sepsis'' teşhisi konuldu. Budgen, 6 hafta boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.