Grip olduğunu sanıyordu, iki bacağı birden kesildi

İngiltere'de yaşayan 46 yaşındaki Beth Budgen, eklem ağrıları ve kusma belirtileri nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, ilk etapta talihsiz kadının grip ya da zatürre olduğunu düşündü ancak Beth Budgen'ın kanında tehlikeli bir enfeksiyon olan ''sepsis'' tespit edildi. Doktorlar, organları iflas eden kadının bacaklarını kesmek zorunda kaldı.

Grip olduğunu sanıyordu, iki bacağı birden kesildi - 1

46 yaşındaki Beth Budgen, geçmek bilmeyen eklem ağrıları ve mide bulantısı nedeniyle grip olduğunu düşünüyordu. Evinde dinlenirken birden fenelaşan Beth Budgen, hastaneye götürüldüğünde doktorlar da aynı şeyi tahmin etti ancak Budgen'ın sağlık durumu gittikçe daha da kötüleşmeye başladı. Organları iflas eden İngiliz kadına ''sepsis'' teşhisi konuldu. Budgen, 6 hafta boyunca yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi.

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Grip olduğunu sanıyordu, iki bacağı birden kesildi - 2

Budgen'a yapılan tetkiklerde, Strep A enfeksiyonunun vücuda yayılması sonucu sepsise yol açtığı ortaya çıktı.

Doktorlar, sekiz kez ameliyat ettikleri Beth Budgen'ın bacaklarını kesmek zorunda kaldı. Tehlikenin ellere de sıçramasından endişe edildi ancak korkulan olmadı. Yaşadığı sürecin oldukça travmatik olduğunu anlatan Beth Budgen, şimdilerde hayatına bacakları olmadan devam ediyor. Sepsis konusunda farkındalık yaratmak için çaba harcayan kadın, ''Her şeyden önce yaşadığım için çok mutluyum'' dedi.

Grip olduğunu sanıyordu, iki bacağı birden kesildi - 3

SEPSİS NEDİR?

Sepsis, vücudun enfeksiyonlara karşı verdiği aşırı tepki sonucunda gelişen, yaşamı tehdit eden bir durumdur. Enfeksiyonlar, vücudun farklı bölgelerine yayılabilir ve bağışıklık sistemi bu enfeksiyonlarla mücadele ederken aşırı bir yanıt verebilir. Bu aşırı yanıt, vücutta iltihaplanmaya, organ hasarına ve organ yetmezliğine yol açabilir. Sepsis, acil tedavi gerektiren bir durumdur ve tedavi edilmezse hayatı tehdit edebilir.

Grip olduğunu sanıyordu, iki bacağı birden kesildi - 4

SEPSİS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sepsisin belirtileri, enfeksiyonun türüne ve vücudun verdiği tepkilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak sepsisin en yaygın belirtileri şunlardır: yüksek ateş, titreme, hızlı kalp atışı, solunum hızının artması, aşırı halsizlik ve kafa karışıklığı. Ayrıca, solunum güçlüğü, düşük kan basıncı ve idrar yapamama gibi ciddi durumlar da sepsisin belirtisi olabilir. Ciltte döküntüler, morarma veya solgunluk da sepsisin ilerleyen aşamalarında görülebilir. Bu belirtiler hızla kötüleşebilir, bu yüzden derhal tıbbi müdahale gereklidir.

Grip olduğunu sanıyordu, iki bacağı birden kesildi - 5

Sepsis tanısı, klinik değerlendirme ve çeşitli testlerle konulur. Doktor, hastanın tıbbi geçmişini gözden geçirerek ve enfeksiyon bulgularını değerlendirerek sepsis şüphesini ortaya koyabilir. Kan testleri, sepsis tanısının konmasında önemli bir yer tutar; bu testlerle enfeksiyonun varlığı, organ fonksiyonları ve vücuttaki iltihaplanma düzeyleri ölçülür. Ayrıca, enfeksiyonun kaynağını belirlemek amacıyla idrar, kan kültürü veya diğer sıvı örnekleri alınabilir. Sepsis şüphesi varsa, hızlı bir şekilde tedaviye başlanması hayati önem taşır.

Grip olduğunu sanıyordu, iki bacağı birden kesildi - 6

SEPSİS TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Sepsis tedavisi, hızla başlanması gereken bir süreçtir ve genellikle hastaneye yatış gerektirir. İlk tedavi, intravenöz sıvı verilmesi ve hastanın kan basıncını düzenlemeye yönelik ilaçlar kullanılması ile başlar. Ayrıca, enfeksiyonun kaynağına yönelik antibiyotikler veya antiviral ilaçlar da uygulanır. Gerekirse cerrahi müdahale ile enfeksiyon odakları temizlenebilir. Sepsis, organları etkileyebileceğinden, organ yetmezliği gelişen hastalarda solunum cihazı desteği, böbrek diyalizi veya diğer yaşam desteği tedavileri gerekebilir. Erken teşhis ve tedavi, sepsisle mücadelede büyük önem taşır ve hastaların hayatta kalma şansını artırır.

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