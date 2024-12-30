Grip olduğunu sanıyordu, iki bacağı birden kesildi

SEPSİS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sepsisin belirtileri, enfeksiyonun türüne ve vücudun verdiği tepkilere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak sepsisin en yaygın belirtileri şunlardır: yüksek ateş, titreme, hızlı kalp atışı, solunum hızının artması, aşırı halsizlik ve kafa karışıklığı. Ayrıca, solunum güçlüğü, düşük kan basıncı ve idrar yapamama gibi ciddi durumlar da sepsisin belirtisi olabilir. Ciltte döküntüler, morarma veya solgunluk da sepsisin ilerleyen aşamalarında görülebilir. Bu belirtiler hızla kötüleşebilir, bu yüzden derhal tıbbi müdahale gereklidir.