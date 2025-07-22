Grip sandı, kalp krizi geçirdi: Ciddiye almadığı 2 belirti vardı

"Kalbin en büyük atardamarında meydana gelen tıkanıklığın, yalnızca yüzde 12'lik bir hayatta kalma oranına sahip olduğu bu tür kalp krizinde Tanner, durumu "sanki göğsüme bir fil girmiş gibi hissettim" şeklinde tanımladı.



Tanner’in ailesi, durumu fark edip acil servisi aradı ve sağlık görevlileri yalnızca 13 dakika içinde olay yerine ulaşarak onu hayata döndürdü. Kardiyologu, Tanner’in hayatta kalmasını "mucize" olarak nitelendirdi.



Tanner, hastaneye kaldırıldığında, kardiyologlar tıkanmış atardamarı açmak için kalp pompası ve stent yerleştirerek hayati müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu müdahale, genellikle kalp baypas ameliyatı gerektiren bir süreçti. Ancak Tanner, sadece 10 gün hastanede kaldı ve yoğun bakımda geçirdiği altı günün ardından, doktorlardan bağımsız olarak hastaneden taburcu oldu.





