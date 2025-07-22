Grip sandı, kalp krizi geçirdi: Ciddiye almadığı 2 belirti vardı

Kalp krizi geçiren üç çocuk annesi Jenna Tanner, yaşadığı süreci anlattı. Tanner, grip belirtilerine benzer bir şekilde başlayan ve önemsemediği belirtileri açıkladı.

Grip sandı, kalp krizi geçirdi: Ciddiye almadığı 2 belirti vardı - 1


En ölümcül kalp krizi türlerinden birini geçirdikten sonra ölümden dönen üç çocuk annesi Jenna Tanner, yaşadığı şaşırtıcı deneyimi ve "öbür tarafta" gördüklerini ayrıntılarıyla anlattı. Şu anda bu deneyimi bir kitap haline getiren 49 yaşındaki Tanner, kalp krizi sonrası fark ettiği yaşamın gerçek değerini okuyucularına aktarmayı amaçlıyor.

Tanner, 9 Mart 2022'de çocuklarının grip belirtilerine benzer bir şekilde başlayan göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle, durumun ciddi olduğunu fark etmemişti. Ancak birkaç gün sonra, kalp krizi geçirdi ve bilincini kaybetti.


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Grip sandı, kalp krizi geçirdi: Ciddiye almadığı 2 belirti vardı - 2

"Kalbin en büyük atardamarında meydana gelen tıkanıklığın, yalnızca yüzde 12'lik bir hayatta kalma oranına sahip olduğu bu tür kalp krizinde Tanner, durumu "sanki göğsüme bir fil girmiş gibi hissettim" şeklinde tanımladı.

Tanner’in ailesi, durumu fark edip acil servisi aradı ve sağlık görevlileri yalnızca 13 dakika içinde olay yerine ulaşarak onu hayata döndürdü. Kardiyologu, Tanner’in hayatta kalmasını "mucize" olarak nitelendirdi.

Tanner, hastaneye kaldırıldığında, kardiyologlar tıkanmış atardamarı açmak için kalp pompası ve stent yerleştirerek hayati müdahaleyi gerçekleştirdi. Bu müdahale, genellikle kalp baypas ameliyatı gerektiren bir süreçti. Ancak Tanner, sadece 10 gün hastanede kaldı ve yoğun bakımda geçirdiği altı günün ardından, doktorlardan bağımsız olarak hastaneden taburcu oldu.


Grip sandı, kalp krizi geçirdi: Ciddiye almadığı 2 belirti vardı - 3

ZORLU İYİLEŞME SÜRECİ

İyileşme süreci hiç de kolay olmadı. Tanner, neredeyse 16 kilo aldı ve travma sonrası stres bozukluğu yaşadı. Şu an, semptomlarını kontrol altına almak için on üç farklı ilaç kullanmak zorunda. Ancak tüm bu zorluklara rağmen, hayatta kalmasının bir "mucize" olduğu konusunda kesin.

Kalp krizine zamanında müdahale edilmesinin, ölüm oranlarını ciddi şekilde düşürdüğü bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Bu tür kalp krizleri, kalbin en önemli atardamarlarından biri olan sol ana koroner arterin tamamen tıkanması sonucu meydana gelir. Bu tıkanıklık, dakikalar içinde kalbe giden hayati oksijenin kesilmesine yol açar.


Grip sandı, kalp krizi geçirdi: Ciddiye almadığı 2 belirti vardı - 4

ERKEN UYARI İŞARETLERİNE DİKKAT!

Uzmanlar, sağlık yetkililerini mevcut kalp krizi yönergelerini güncelleyerek, daha fazla kişinin erken uyarı işaretleri açısından test edilmesini sağlamak adına çağrıda bulunuyor. Bu sayede binlerce hayat kurtarılabilir.

Tanner'ın durumu, kalp hastalıklarının daha genç yaşlarda artış gösterdiği bir dönemde büyük bir uyarı niteliği taşıyor. Son yıllarda kalp krizi ve felç kaynaklı erken ölümler, endişe verici şekilde artmış durumda. Özellikle obezite oranlarının yükselmesi, bu artışın başlıca sebepleri arasında sayılmaktadır. İngiltere'de her hafta 420'ye yakın çalışma çağındaki birey, kalp hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmektedir.


Grip sandı, kalp krizi geçirdi: Ciddiye almadığı 2 belirti vardı - 5

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalp damar hastalıkları, her yıl yaklaşık bir milyon kişinin ölümüne sebep olmaktadır. Bu durum, dünya çapında bir sağlık sorunu haline gelmişken, uzmanlar bu hastalıklarla ilgili farkındalığın artırılmasını ve daha etkili tedavi yöntemlerinin geliştirilmesini talep ediyor.

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