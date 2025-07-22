Grip sandı, kalp krizi geçirdi: Ciddiye almadığı 2 belirti vardı
Kalp krizi geçiren üç çocuk annesi Jenna Tanner, yaşadığı süreci anlattı. Tanner, grip belirtilerine benzer bir şekilde başlayan ve önemsemediği belirtileri açıkladı.
En ölümcül kalp krizi türlerinden birini geçirdikten sonra ölümden dönen üç çocuk annesi Jenna Tanner, yaşadığı şaşırtıcı deneyimi ve "öbür tarafta" gördüklerini ayrıntılarıyla anlattı. Şu anda bu deneyimi bir kitap haline getiren 49 yaşındaki Tanner, kalp krizi sonrası fark ettiği yaşamın gerçek değerini okuyucularına aktarmayı amaçlıyor.
Tanner, 9 Mart 2022'de çocuklarının grip belirtilerine benzer bir şekilde başlayan göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetleriyle, durumun ciddi olduğunu fark etmemişti. Ancak birkaç gün sonra, kalp krizi geçirdi ve bilincini kaybetti.