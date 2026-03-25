Grönland gölgesindeki seçimde istediğini alamadı: Danimarka Başbakanı istifa etti

Frederiksen’in hala üçüncü bir dönem için başbakanlık şansı sürüyor. Danimarka parlamentosundaki 179 koltuk için yapılan seçimde, Frederiksen'in sol bloğu 84, sağ eğilimli partiler ise 77 koltuk kazandı. Her iki taraf da çoğunluk için gereken 90 koltuk sayısına ulaşamadı. Bu tabloda seçimlerin "kilit ismi" haline gelen Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen liderliğindeki tarafsız Ilımlılar Partisi’nin kazandığı 14 koltuğu hükümet kurma sürecinde belirleyici bir konuma getirdi. Siyasi analistler, Frederiksen’in büyük bir yenilgi almasına rağmen hala yeni bir kabine kurmak için favori görülmesini seçimin en büyük paradoksu olarak nitelendiriyor.

Uzmanlara göre seçim sürecinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Danimarka’nın yarı özerk bölgesi Grönland’ı alma isteğine karşı Frederiksen’in sergilediği duruş seçimde Frederiksen'e yaramadı. Ülke içindeki göç ve ekonomik meselelerin daha ağır bastığı ifade edilirken Frederiksen'in kendi koalisyon ortaklarının da tepki gösterdiği belirtiliyor. Liberal Parti lideri ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Frederiksen ile artık bir koalisyon yönetimi içinde yer almak istemediğini açıkça ifade etmişti.