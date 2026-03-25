Grönland gölgesindeki seçimde istediğini alamadı: Danimarka Başbakanı istifa etti
25.03.2026 13:26
Erdem Güzel
Danimarka'da sandıkta istediğini bulamayan Başbakan Mette Frederiksen istifa etti. Ancak yine de yeni hükümeti o kurabilir.
DANİMARKA'DA SEÇİMİN ARDINDAN İSTİFA
Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, üç partili koalisyonunun genel seçimlerde uğradığı büyük yenilginin ardından istifa etti. Hükümetin istifasını Danimarka Kralı'na sunan Frederiksen dün yapılan seçimlerde büyük yenilgi aldı.
Lideri olduğu Sosyal Demokrat Parti, koltuk sayısının 50'den 38'e düşmesiyle 1903'ten bu yana en kötü seçim sonucunu aldı. Göç, yaşam maliyeti krizi ve refah konularındaki seçmen endişelerinin damga vurduğu bu sonuçlara rağmen Sosyal Demokratlar, yüzde 21.9 destekle yine de seçimde 1. parti oldu.
FREDERİKSEN DEVAM EDEBİLİR AMA KOALİSYON ORTAKLARI İSTEKSİZLİK GÖSTERİYOR
Frederiksen’in hala üçüncü bir dönem için başbakanlık şansı sürüyor. Danimarka parlamentosundaki 179 koltuk için yapılan seçimde, Frederiksen'in sol bloğu 84, sağ eğilimli partiler ise 77 koltuk kazandı. Her iki taraf da çoğunluk için gereken 90 koltuk sayısına ulaşamadı. Bu tabloda seçimlerin "kilit ismi" haline gelen Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen liderliğindeki tarafsız Ilımlılar Partisi’nin kazandığı 14 koltuğu hükümet kurma sürecinde belirleyici bir konuma getirdi. Siyasi analistler, Frederiksen’in büyük bir yenilgi almasına rağmen hala yeni bir kabine kurmak için favori görülmesini seçimin en büyük paradoksu olarak nitelendiriyor.
Uzmanlara göre seçim sürecinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Danimarka’nın yarı özerk bölgesi Grönland’ı alma isteğine karşı Frederiksen’in sergilediği duruş seçimde Frederiksen'e yaramadı. Ülke içindeki göç ve ekonomik meselelerin daha ağır bastığı ifade edilirken Frederiksen'in kendi koalisyon ortaklarının da tepki gösterdiği belirtiliyor. Liberal Parti lideri ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, Frederiksen ile artık bir koalisyon yönetimi içinde yer almak istemediğini açıkça ifade etmişti.
YENİ HÜKÜMETİN KURULMASI ZAMAN ALACAK
İstifa sürecinin ardından parti liderleri, bugün geleneksel "seçim ertesi" tartışmalarını yürüterek hükümet kurma adayını belirlemek üzere Kral ile bireysel görüşmeler gerçekleştirecek. Uzun sürmesi beklenen koalisyon müzakereleri öncesinde destekçilerine seslenen Frederiksen, sorumluluk almaya hazır olduğunu ancak sürecin oldukça güç geçeceğini belirtti.
Danimarka Kralı’nın sembolik yetkileri çerçevesinde yürütülecek görüşmelerde, Frederiksen’in veya başka bir parti liderinin yeni bir hükümet kurup kuramayacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek.