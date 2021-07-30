Grönland hızla eriyor: Son 2 günde 17 milyar ton buzul yok oldu

Dünyanın en büyük adası olan ve yüzeyinin yaklaşık yüzde 80’i buzla kaplı Grönland’da, küresel ısınma nedeniyle erimenin hızlandığı ortaya çıktı. Adadaki buz tabakasını izleyen Polar Portal, son iki gün içinde yaklaşık 17 milyar ton buzulun eridiğini açıkladı. Eriyen buz 170 bin kilometrekarelik ABD’nin Florida eyaletini 10 santimetre yüksekliğinde su ile kaplayabilecek düzeye ulaşırken 2019 yılında bir gün içerisindeki 11 milyar ton buzulun erimesi rekoruna yaklaşıldığı bildirildi.

ntv.com.tr 30.07.2021 - 12:15

Grönland hızla eriyor: Son 2 günde 17 milyar ton buzul yok oldu - 1

Yaklaşık yüzde 80’lik alanı buz ile kaplı olan dünyanın en büyük adası Grönland’da son iki gün içerisinde büyük miktarda buzulun eridiği ortaya çıktı.

Grönland hızla eriyor: Son 2 günde 17 milyar ton buzul yok oldu - 2

Grönland buz tabakasını izleyen Danimarkalı bir web sitesi olan Polar Portal, son iki gün içinde adada devasa bir alanın erdiğini bildirdi.

Grönland hızla eriyor: Son 2 günde 17 milyar ton buzul yok oldu - 3

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü (DMI) ise yayımladığı verilerde kuzey yarımküredeki en büyük buz kütlesi olan Grönland’ın sadece geçtiğimiz Çarşamba günü 8,5 milyar tondan fazla buzul kaybettiğini ortaya koydu.

Grönland hızla eriyor: Son 2 günde 17 milyar ton buzul yok oldu - 4

Yayımlanan verilerde geçtiğimiz gün adanın 8,4 milyar ton daha buz kütlesi kaybettiği bildirilirken iki gün içerisinde eriyen buz miktarının ABD’nin Florida eyaletini 10 santimetre yükseklikte su ile kaplayabileceği belirtildi.

Grönland hızla eriyor: Son 2 günde 17 milyar ton buzul yok oldu - 5

HAZİRAN’DAN AĞUSTOS’A KADAR ERİME MEVSİMİ

Bilim insanları, Danimarka’ya bağlı özerk bir ada olan Grönland’da her yıl Haziran’dan Ağustos’a kadar geçen süreyi erime mevsimi olarak adlandırıyor.

Grönland hızla eriyor: Son 2 günde 17 milyar ton buzul yok oldu - 6

Danimarka Meteoroloji Enstitüsü (DMI), geçtiğimiz Çarşamba gününden bu yana 40 milyar tondan fazla, Haziran ayının başından bu yana ise 100 milyar tondan fazla buzulun erdiğini bildirdi.

Grönland hızla eriyor: Son 2 günde 17 milyar ton buzul yok oldu - 7

2019’DAKİ REKOR SEVİYEYE YAKLAŞTI

BBC'nin yaptığı derlemeye göre, ada tarihindeki en büyük buzul erimesi 2019 yılında gerçekleşti. 530 milyar tondan fazla buzun eridiği 2019’da 30 Temmuz günü 11 milyar tondan fazla buzul erimiş, bu bir gün içerisinde eriyen en fazla miktar olarak kayda geçmişti.

Grönland hızla eriyor: Son 2 günde 17 milyar ton buzul yok oldu - 8
Geçtiğimiz günlerde 14 bin bilim insanının yayımladığı iklim acil durum raporunda ise, Grönland ve Antarktika'nın buzul seviyelerinde rekor düzeyde düşüş görüldüğü ve buzulların 15 yıl öncesine göre yaklaşık yüzde 30 daha hızlı eridiği bildirilmişti.

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