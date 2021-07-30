Grönland hızla eriyor: Son 2 günde 17 milyar ton buzul yok oldu

2019’DAKİ REKOR SEVİYEYE YAKLAŞTI

BBC'nin yaptığı derlemeye göre, ada tarihindeki en büyük buzul erimesi 2019 yılında gerçekleşti. 530 milyar tondan fazla buzun eridiği 2019’da 30 Temmuz günü 11 milyar tondan fazla buzul erimiş, bu bir gün içerisinde eriyen en fazla miktar olarak kayda geçmişti.