"Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum" Macron'un mesajını Trump sosyal medyada paylaştı

Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü sosyal medya platformu Truth'ta paylaştı.

Mesajda Macron'un Trump'a “Suriye konusunda tamamen aynı fikirdeyiz. İran konusunda büyük şeyler yapabiliriz.Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum” dediği görüldü.

Macron, ABD Başkanı'na Davos Zirvesi sonrası bir G7 toplantısı yapmayı önererek Ukrayna, Danimarka, Suriye ve Rusya'yı da davet edebileceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Trump'a ABD'ye geri dönmeden akşam yemeği teklifinde de bulundu.