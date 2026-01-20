"Grönland konusunda ne yaptığını anlamıyorum" Macron'un mesajını Trump sosyal medyada paylaştı
20.01.2026 10:23
Son Güncelleme: 20.01.2026 10:40
Erdem Güzel
ABD Başkanı Trump sosyal medyada Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kendisine gönderdiği mesajın görüntülerini paylaştı. Trump, Avrupa liderleriyle Grönland'ın ABD toprağı olarak görüldüğü bir haritanın yanında oturduğu bir görseli de sosyal medyada paylaştı.
"NE YAPTIĞINI ANLAMIYORUM"
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kendisine gönderdiği mesajın ekran görüntüsünü sosyal medya platformu Truth'ta paylaştı.
Mesajda Macron'un Trump'a “Suriye konusunda tamamen aynı fikirdeyiz. İran konusunda büyük şeyler yapabiliriz.Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum” dediği görüldü.
Macron, ABD Başkanı'na Davos Zirvesi sonrası bir G7 toplantısı yapmayı önererek Ukrayna, Danimarka, Suriye ve Rusya'yı da davet edebileceğini söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Trump'a ABD'ye geri dönmeden akşam yemeği teklifinde de bulundu.
NATO GENEL SEKRETERİ'NİN MESAJINI DA PAYLAŞTI
Trump, Fransa Cumhurbaşkanı'nın mesajından sonra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin de kendisine gönderdiği mesajı paylaştı.
Rutte'nin mesajında “Sevgili Donald, Suriye'de neler başardığın inanılmaz. Davos'taki medya bağlantılarımı kullanarak orada, Gazze'de ve Ukrayna'da yaptıklarını öne çıkaracağım. Grönland için bir yol bulmaya kararlıyım. Seni görmek için sabırsızlanıyorum.” dediği görüldü.
GRÖNLAND, KANADA VE VENEZUELA'NIN ABD TOPRAĞI OLDUĞU HARİTA
Trump, sosyal medyadan paylaştığı bir başka görselle de tartışma yarattı. Paylaşılan görselde masasında oturan Trump'ın yanıdaki Grönland, Kanada ve Venezuela'nın ABD toprağı olarak görüldüğü bir harita dikkat çekti.
Trump'ın karşısında ise İngiliz Başbaşkanı Keir Starmer, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, Alman Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin oturduğu görseli Trump yine sosyal medya platformu Truth'ta paylaştı.
GRÖNLAND'DAN VAZGEÇMİYOR
ABD Başkanı, Macron ve Rutte mesajlarının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarına devam etti. Trump, kendisinin ABD Bayrağı taşıdığı, yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun önünde “Grönland. ABD toprağı” tabelası yanında yürüdüğü bir görsel paylaştı.