Grönland krizinde son durum. Avrupa askeri adayı koruyacak

Trump, dünyanın en büyük adasının kontrolünü gerekirse güç kullanarak ele geçirmek istediğini defalarca dile getirdi. Cuma günü petrol şirketi yöneticileriyle yaptığı basın toplantısında, “İsteseler de istemeseler de Grönland konusunda bir şey yapacağım.” ifadelerini kullandı.

Almanya Savunma Bakanlığı, Danimarka’nın davetiyle Perşembe günü 13 askerden oluşan bir “keşif timinin” diğer ortak ülkelerle birlikte “inceleme görevi” için Grönland’a gönderileceğini açıkladı.

TATBİKAT HAZIRLIKLARI BAŞLADI

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Danimarka’nın talebiyle Çarşamba günü İsveçli askerlerin de Grönland’a gönderildiğini ve bu birliklerin “Operation Arctic Endurance” adlı tatbikatın hazırlıklarına katılacağını duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Fransa’nın söz konusu tatbikatta yer alacağını belirterek, “İlk Fransız askeri birlikleri yolda, diğerleri de takip edecek.” dedi. Norveç Savunma Bakanlığı ise iki savunma personelinin Grönland’a gönderileceğini teyit etti.