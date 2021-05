Grönland yok oluşa adım adım yaklaşıyor: Erime durdurulamaz seviyede

1880'DEN BERİ KAYDEDİLEN VERİLER İNCELEDİ

Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) adlı bilimsel dergide yayımlanan çalışma kapsamında, 1880'den beri Grönland buz tabakasının yükselme ve erime oranlarını yeniden yapılandırmak için sıcaklık kayıtları, buz çekirdekleri ve modelleme kullanıldı. Bu zaman serisindeki değişiklikler, buz tabakasının erimeden kurtulma kabiliyetinin hızla azaldığını göstererek, yaklaşmakta olan bir devrilme noktasının uyarı sinyallerini ortaya çıkardı.