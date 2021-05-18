Grönland yok oluşa adım adım yaklaşıyor: Erime durdurulamaz seviyede

Diğer taraftan yeni araştırma Grönland'ın sadece bir bölümünü inceledi, ancak Boers prensipte dev buz tabakasının diğer bölümlerinden farklı olması için hiçbir neden olmadığını söyledi. Boers ayrıca, 1-2 metrelik deniz seviyesindeki yükselmeye eşdeğer buzun muhtemelen erimeye mahkum olduğunu ifade etti, ancak bunun yüzyıllar süreceğini ve tüm buz tabakasının erimesi bin yıl alacağını açıkladı.