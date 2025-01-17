Grönland ziyaretinde skandal: "Evsizler Trump destekçisi gibi gösterildi"

"BU İNSANLARLA SOKAKTA TANIŞTILAR"

Ancak yemeğin düzenlendiği otelin Genel Müdürü Jorgen Kastrup, misafirlerinin çoğunun Trump destekçisi olmadığını, ekibin bu insanlarla sokakta tanıştığı ve daha sonra Trump Jr.'ın kim olduğunu öğrendiğini söyledi.