Grönland ziyaretinde skandal: "Evsizler Trump destekçisi gibi gösterildi"

Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.'ın Grönland'da düzenlediği yemeğe katılan "destekçilerin" sokakta yaşayan insanlar olduğu ortaya çıktı. Yemeğe katılanların çoğunu evsiz insanlar olarak tanımlayan otel müdürü, "Onlarla sokakta karşılaşmış ve yemeğine davet etmiş. Kimi davet ettiklerini bilmediklerini düşünüyorum." dedi. 20 Ocak'ta göreve gelecek Trump, Grönland'ı ABD toprağına katma planıyla gündemden düşmüyor.

Grönland ziyaretinde skandal: "Evsizler Trump destekçisi gibi gösterildi" - 1

TRUMP'IN OĞLU GRÖNLAND'A GİTTİ

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr., geçtiğimiz hafta Grönland'ın başkenti Nuuk'u ziyaret ederek bir öğle yemeği düzenlemişti.

Katılımcılara, "Amerikayı Tekrar Müthiş Yap" (Make America Great Again -MAGA) sloganının yazılı olduğu şapkalar verilmişti.

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Grönland ziyaretinde skandal: "Evsizler Trump destekçisi gibi gösterildi" - 2

"SİZE İYİ BAKACAĞIZ"

Trump'ın oğlu, telefonla konuştuğu babasını hoparlöre almış, Cumhuriyetçi lider de yaklaşık 15 kişilik gruba "Size iyi bakacağız" demişti.

Grönland ziyaretinde skandal: "Evsizler Trump destekçisi gibi gösterildi" - 3

"BU İNSANLARLA SOKAKTA TANIŞTILAR"

Ancak yemeğin düzenlendiği otelin Genel Müdürü Jorgen Kastrup, misafirlerinin çoğunun Trump destekçisi olmadığını, ekibin bu insanlarla sokakta tanıştığı ve daha sonra Trump Jr.'ın kim olduğunu öğrendiğini söyledi.

Grönland ziyaretinde skandal: "Evsizler Trump destekçisi gibi gösterildi" - 4

"KİMİ DAVET ETTİKLERİNİ BİLMİYORLAR"

Katılımcıların çoğunu evsiz insanlar olarak tanımlayan otel müdürü, "Onlarla sokakta karşılaşmış ve yemeğine davet etmiş. Ama kimi davet ettiklerini bilmediklerini düşünüyorum." dedi.

Trump Jr.'ın sözcüsüyse iddiaları reddederek "Bu tamamen saçmalık" açıklamasında bulundu.

Grönland ziyaretinde skandal: "Evsizler Trump destekçisi gibi gösterildi" - 5

GRÖNLAND PLANLARI GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

20 Ocak'ta göreve gelecek Trump, Grönland'ı ABD toprağına katma planıyla gündemden düşmüyor.

Cumhuriyetçi lider, bunu gerçekleştirmek için askeri yöntemlere başvurma tehdidinde de bulunmuştu. 

Grönland ziyaretinde skandal: "Evsizler Trump destekçisi gibi gösterildi" - 6
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