Grönland ziyaretinde skandal: "Evsizler Trump destekçisi gibi gösterildi"
Donald Trump'ın oğlu Trump Jr.'ın Grönland'da düzenlediği yemeğe katılan "destekçilerin" sokakta yaşayan insanlar olduğu ortaya çıktı. Yemeğe katılanların çoğunu evsiz insanlar olarak tanımlayan otel müdürü, "Onlarla sokakta karşılaşmış ve yemeğine davet etmiş. Kimi davet ettiklerini bilmediklerini düşünüyorum." dedi. 20 Ocak'ta göreve gelecek Trump, Grönland'ı ABD toprağına katma planıyla gündemden düşmüyor.
TRUMP'IN OĞLU GRÖNLAND'A GİTTİ
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın oğlu Trump Jr., geçtiğimiz hafta Grönland'ın başkenti Nuuk'u ziyaret ederek bir öğle yemeği düzenlemişti.
Katılımcılara, "Amerikayı Tekrar Müthiş Yap" (Make America Great Again -MAGA) sloganının yazılı olduğu şapkalar verilmişti.