Guaido Venezuela’ya döndü (Havalimanında arbede)

Korumaları ve taraftarlarıyla beraber başkent Caracas’a hareket eden Guaido, sosyal medya hesabından dönüşünü duyurduğu açıklamasında ise “Ülkenin bütün siyasi güçleri ve sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Diktatörlük hiç bu kadar yalnız kalmamıştı. Bugün hiç olmadığı kadar siyasi disipline, güvene ve birliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.