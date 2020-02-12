Guaido Venezuela’ya döndü (Havalimanında arbede)

Pasaport kontrolünden geçişinde herhangi bir engel çıkarılmayan Guaido, sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre havalimanında bekleyen bazı Venezuelalıların yoğun tepkisi ile karşılaştı. ABD yönetiminin yaptırım uyguladığı Venezuelalı havayolu şirketi Conviasa üniforması giyen bir kadın Guaido’nun üzerine çerez ve su atarken, çevredeki grubun “vatan haini” diye bağırdığı duyuldu.
Guaido, havalimanının dış hatlar bölümüne geçtiğinde ise buradaki taraftarlarının slogan ve sevgi gösterisi ile karşılandı.
Korumaları ve taraftarlarıyla beraber başkent Caracas’a hareket eden Guaido, sosyal medya hesabından dönüşünü duyurduğu açıklamasında ise “Ülkenin bütün siyasi güçleri ve sivil toplum kuruluşlarına sesleniyorum. Diktatörlük hiç bu kadar yalnız kalmamıştı. Bugün hiç olmadığı kadar siyasi disipline, güvene ve birliğe ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Dünyanın, Venezuela’daki “Demokrasi ve özgürlüğün yeniden kazanılması için” yanlarında olduğunu savunan Guaido, Venezuela’da “yeni bir dönemin” başladığını iddia etti.
Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin, birçok suçlamadan hakkında ülke dışına çıkma yasağı getirdiği Guaido, 19 Ocak'ta Venezuela'dan Kolombiya'ya geçmiş, ardından da İsviçre, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada ve ABD'ye gitmişti.
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