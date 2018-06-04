Guatemala'da Fuego Yanardağı patladı: 62 kişi öldü
Anadolu Ajansı
Guatemala'da Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 62'ye yükseldi
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1Guatemala'daki Fuego Yanardağı'ndaki patlamalar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 62'ye yükseldiği bildirildi.
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2Guatemala Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, yanardağdaki patlamalarda 62 kişi yaşamını yitirdi.
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3Başkent Guatemala City'nin 40 kilometre güneybatısındaki Fuego Yanardağı kaya, duman ve kül püskürtmeye devam ediyor.
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4Yanardağdan püsküren lavların El Rodeo köyündeki evleri yok ettiği, pek çok insanın yandığı bildirildi.
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5Çok sayıda yaralı tedavi altına alınırken, yaklaşık 3 bin 200 kişi güvenli bölgelere gönderildi.
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6Yetkililer, yanardağdaki patlamalardan toplam 1,7 milyon kişinin etkilendiğini kaydetti.
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