Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli

Guatemala'daki yanardağ lav püskürtmeye devam ediyor. Lavların akışını izlemek için turistler bölgeye gidiyor. Yerel halk ise püskürmenin bitmesi için dua ediyor.

NTV Haber 15.05.2021 - 07:11

Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli - 1
Orta Amerika ülkesi Guatemala'da volkan alarmı var.
Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli - 2

Pacaya Yanardağı lav ve kül püskürtmeye devam ediyor.

Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli - 3
Lavların dansını izlemek için çok sayıda turist bölgeye akın ediyor.
Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli - 4
Volkanın faaliyetleri bölge halkı içinse endişe kaynağı.
Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli - 5
Guatemalalılar, dua etmek için volkana tırmandı.
Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli - 6
Dua edenlerden biri, "Volkanın faaliyetlerinin durması ve pandeminin sona ermesi için dua ediyoruz" dedi.
Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli - 7
Bir başka Guatemalalı ise, "Volkana doğru yürüyüroz. Lav akışının duracağına dair inancımız var" şeklinde konuştu.
Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli - 8
Pacaya Yanardağı aylardır lav ve kül püskürtüyor.
Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli - 9
Volkandan çıkan küller çevredeki yerleşim yerlerini kapladı.
Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli - 10
Pacaya, Orta Amerika'nın en aktif yanardağlarından biri.
Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli - 11
Guatemala'nın başkenti Guatemala City'in 28 kilometre güneyinde yer alıyor.
Guatemala'da Pacaya aylardır püskürüyor: Turistler sevinçli, halk endişeli - 12

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