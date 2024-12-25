Güç ve kudretin sembolü: Kel kartal, ABD'nin ulusal kuşu oldu
Amerika Birleşik Devletleri'nin 240 yılı aşkın bir süredir güç ve kudretinin sembolü olan kel kartal, resmi olarak ülkenin ulusal kuşu oldu.
ABD Başkanı Joe Biden, Kongre tarafından kendisine gönderilen yasayı imzaladı.
Biden, Birleşik Devletler Kanunu'nda değişiklik yaparak uzun süredir fark edilmeyen bir durumu düzelten ve beyaz başı, sarı gagası ve kahverengi gövdesiyle pek çok kişinin aşina olduğu kel kartalı ulusal kuş olarak belirledi.