Güç ve kudretin sembolü: Kel kartal, ABD'nin ulusal kuşu oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nin 240 yılı aşkın bir süredir güç ve kudretinin sembolü olan kel kartal, resmi olarak ülkenin ulusal kuşu oldu.

Güç ve kudretin sembolü: Kel kartal, ABD'nin ulusal kuşu oldu - 1

ABD Başkanı Joe Biden, Kongre tarafından kendisine gönderilen yasayı imzaladı.

Biden, Birleşik Devletler Kanunu'nda değişiklik yaparak uzun süredir fark edilmeyen bir durumu düzelten ve beyaz başı, sarı gagası ve kahverengi gövdesiyle pek çok kişinin aşina olduğu kel kartalı ulusal kuş olarak belirledi.

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Güç ve kudretin sembolü: Kel kartal, ABD'nin ulusal kuşu oldu - 2

Kel kartal, tasarımın son halini aldığı 1782 yılından bu yana resmi belgelerde kullanılan Birleşik Devletler Büyük Mühründe yer alıyor.

Mühür kartal, zeytin dalı, oklar, bayrak benzeri bir kalkan, “E Pluribus Unum” sloganı ve yıldızlardan oluşan bir takımyıldızından oluşuyor.

Güç ve kudretin sembolü: Kel kartal, ABD'nin ulusal kuşu oldu - 3

 USA.gov'a göre, aynı yıl Kongre kel kartalı ulusal amblem olarak belirledi ve görüntüsü belgelerden başkanlık bayrağına, askeri nişanlardan ABD para birimine kadar pek çok yerde yer aldı.

Ancak hiçbir zaman resmi olarak, pek çok kişinin sadece ulusal kuş olduğunu varsaydığı şey olarak belirlenmemişti.

Güç ve kudretin sembolü: Kel kartal, ABD'nin ulusal kuşu oldu - 4

Kel kartalın Kuzey Amerika'ya özgü olduğu biliniyor.

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