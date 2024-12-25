Güç ve kudretin sembolü: Kel kartal, ABD'nin ulusal kuşu oldu

USA.gov'a göre, aynı yıl Kongre kel kartalı ulusal amblem olarak belirledi ve görüntüsü belgelerden başkanlık bayrağına, askeri nişanlardan ABD para birimine kadar pek çok yerde yer aldı.

Ancak hiçbir zaman resmi olarak, pek çok kişinin sadece ulusal kuş olduğunu varsaydığı şey olarak belirlenmemişti.