Guinness duyurdu: Yaşayan en yaşlı erkek açıklandı

11 çocuklu ailenin en büyük ikinci çocuğu ve ailesinin ilk oğlu olan Marquez, ailesinin şeker kamışı çiftliğinde çalıştığını belirtirken, sadece üç yıl eğitim gördüğünü belirtti.

Dört çocuğu olan Marquez, 75 yıllık eşi Andrea Perez De Flores’i, 2010 yılında kaybetmişti.