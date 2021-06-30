Guinness duyurdu: Yaşayan en yaşlı erkek açıklandı

Guinness, Porto Rikolu Emilio Flores Marquez'in 112 yıl 326 günle dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği olduğunu duyurdu.

ntv.com.tr 30.06.2021 - 14:19

Guinness duyurdu: Yaşayan en yaşlı erkek açıklandı - 1

Guinness, 30 Haziran Çarşamba günü, Porto Riko'da yaşayan Emilio Flores Marquez'in 112 yaş ve 326 günle dünyanın yaşayan en yaşlı erkeği olduğunu duyurdu.

Guinness duyurdu: Yaşayan en yaşlı erkek açıklandı - 2

1908'de Porto Riko'nun başkenti San Juan'ın doğusundaki Carolina'da doğan Marquez, Guinness tarafından tanınırken en yaşlı erkek olduğuna dair sertifika aldı.

Guinness duyurdu: Yaşayan en yaşlı erkek açıklandı - 3

Arkadaşları tarafından "Don Milo" olarak bilinen Marquez, ömrünün uzunluğu ile ilgili soruya, ‘Uzun yaşamanın sırrı merhamette’ dedi.  

 

 

Guinness duyurdu: Yaşayan en yaşlı erkek açıklandı - 4

Guinness’e konuşan Marquez, "Babam beni sevgiyle büyüttü ve herkesi sevmeyi öğretti. Bana ve kardeşlerime her zaman iyilik yapmamı, her şeyi başkalarıyla paylaşmamı söyledi” şeklinde konuştu.

Guinness duyurdu: Yaşayan en yaşlı erkek açıklandı - 5

11 çocuklu ailenin en büyük ikinci çocuğu ve ailesinin ilk oğlu olan Marquez, ailesinin şeker kamışı çiftliğinde çalıştığını belirtirken, sadece üç yıl eğitim gördüğünü belirtti.

Dört çocuğu olan Marquez, 75 yıllık eşi Andrea Perez De Flores’i, 2010 yılında kaybetmişti.

Guinness duyurdu: Yaşayan en yaşlı erkek açıklandı - 6
Porto Rikolu Emilio Flores Marquez’den önce, 111 yıl 219 günlükken hayatını kaybeden Romanyalı Dumitru Comanescu yaşayan en yaşlı erkek unvanının sahibiydi.

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