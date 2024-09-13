Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi!
Bu yıl 34. kez Harvard Üniversitesi tarafından düzenlenen, Nobel'in bir parodisi olarak anlamsız, saçma anlaşılabilecek ve yeniden üretilmeyecek bilimsel çalışmalara verilen IgNobel ödülleri sahiplerini buldu. İşte İnsanları güldüren, sonra da düşündüren araştırmalarlardan öne çıkan çalışmalar.
Harvard Üniversitesi'nin 1991 yılından beri Nobel Ödülü'ne karşı dağıttığı IgNobel ödülleri sahiplerini buldu.
Bu yıl 34. kez düzenlenen yarışamada, tuhaf konularda yapılmış 10 bilimsel araştırma jüri tarafından dikkat çekti.