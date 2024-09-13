Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi!

Japon araştırmacılar, bazı hayvanların bağırsaklarını kullanarak nefes alabildiklerini fark ettikten sonra, bu yöntemin solunum güçlüğü çeken insanlarda nasıl kullanılabileceğini araştırdılar.

Tokyo Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi'nden Ryo Okabe ve ekibi, “enteral ventilasyon” yöntemiyle farelerde, sıçanlarda ve domuzlarda oksijenin rektum yoluyla verildiğinde kan dolaşımına emilebildiğini ve solunum desteği sağladığını gösterdiler. Dr. Takanori Takebe, bu araştırmanın enteral ventilasyona olan ilgiyi artırması halinde çok mutlu olacağını belirtti.