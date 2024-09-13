Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi!

Bu yıl 34. kez Harvard Üniversitesi tarafından düzenlenen, Nobel'in bir parodisi olarak anlamsız, saçma anlaşılabilecek ve yeniden üretilmeyecek bilimsel çalışmalara verilen IgNobel ödülleri sahiplerini buldu. İşte İnsanları güldüren, sonra da düşündüren araştırmalarlardan öne çıkan çalışmalar.

Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi! - 1

Harvard Üniversitesi'nin 1991 yılından beri Nobel Ödülü'ne karşı dağıttığı IgNobel ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl 34. kez düzenlenen yarışamada, tuhaf konularda yapılmış 10 bilimsel araştırma jüri tarafından dikkat çekti.

DÜNYA HABERLERİ

Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi! - 2

Bu yılki ödüller arasında ABD'de güvercinlerin füzelerin içine yerleştirilerek hedeflere ulaşmalarına yardım etmeye yönelik yapılan bir araştırma, Birleşik Krallık'ta aşırı yaşlılık iddialarının öne çıktığı bölgelerdeki yaşam süresi ile ilgili bulgular ve güney yarımkürede kafa derisindeki saçların saat yönünde kıvrılma eğiliminde olduğu bir Fransız çalışması öne çıktı.

Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi! - 3

Japon araştırmacılar, bazı hayvanların bağırsaklarını kullanarak nefes alabildiklerini fark ettikten sonra, bu yöntemin solunum güçlüğü çeken insanlarda nasıl kullanılabileceğini araştırdılar.

Tokyo Tıp ve Diş Hekimliği Üniversitesi'nden Ryo Okabe ve ekibi, “enteral ventilasyon” yöntemiyle farelerde, sıçanlarda ve domuzlarda oksijenin rektum yoluyla verildiğinde kan dolaşımına emilebildiğini ve solunum desteği sağladığını gösterdiler. Dr. Takanori Takebe, bu araştırmanın enteral ventilasyona olan ilgiyi artırması halinde çok mutlu olacağını belirtti.

Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi! - 4

Oxford Üniversitesi'nden Dr. Saul Newman, uzun ömürlü insan iddialarının çoğunun kısa ömürlü, doğum belgesi bulunmayan ve büro hatalarının yaygın olduğu bölgelerden geldiğini ortaya koyarak demografi ödülünü kazandı. “Yaşlılık verilerimizin neredeyse hiçbiri mantıklı değil” dedi.

Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi! - 5

GÜNEY YARIM KÜRE'DE SAÇLAR TERSİNE KIVRILIYOR

Paris'teki Necker-Enfants Malades Üniversitesi hastanesinden Prof. Roman Khonsari ve ekibi, kafa derisindeki saçların farklı yönlerde kıvrılma eğilimlerini incelediği çalışmasıyla anatomi ödülünü kazandı. Araştırmaları, güney yarımkürede saçların saat yönünün tersine kıvrılma eğiliminde olduğunu gösterdi.

Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi! - 6

IG NOBEL ÖDÜLÜ KAZANANLARI

Barış: ABD'li psikolog BF Skinner’a, hedeflerine yönlendirmek için füzelerin içine canlı güvercinler yerleştirmeyi araştırdığı için verildi.

Botanik: Jacob White ve Felipe Yamashita'ya, Boquila trifoliolata bitkisinin yanına yerleştirilen plastik bitkilerin yapraklarını taklit edebildiğine dair bulguları nedeniyle verildi. 

Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi! - 7

Tıp: Ağrılı yan etkilere neden olan sahte ilaçların, ağrısız sahte ilaçlara göre daha etkili olabileceğini gösteren İsviçreli, Alman ve Belçikalı araştırmacılara.

Fizik: Florida Üniversitesi'nden James Liao'ya, ölü bir alabalığın yüzme yetenekleri üzerine yaptığı araştırma için.

Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi! - 8

İNEKLERİN ÜZERİNE KEDİ KOYMAK ÜRETİMİ ARTIRIYOR

Olasılık: Stanford Üniversitesi'nden 50 araştırmacıya üblü matematikçi Persi Diaconis’in hipotezini test ettikleri için. 

Kimya: Amsterdam'daki bir ekip, sarhoş ve ayık solucanları ayırmak için kromatografi kullanarak.

Biyoloji: 1940 yılında süt üretimini etkileyen faktörleri araştıran merhum Fordyce Ely ve William Petersen’e, ineklerin sırtına bir kedi yerleştirerek süt akışındaki değişiklikleri araştırdıkları çalışmaları nedeniyle.

Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi! - 9
Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi! - 10
Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi! - 11
Güldürürken düşündürüyor: Yılın sıra dışı bilimsel çalışmaları ödüllendirildi! - 12
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