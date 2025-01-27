Gümrük savaşları tatlıya bağlandı: Kolombiya'dan geri adım

ABD ile Kolombiya arasında göçmen uçağı nedeniyle başlayan gümrük ve vize krizinde geri adım geldi. Trump ve Petro'nun karşılıklı tehditleri sonrası Kolombiya geri adım atarak "çıkmazı aştıklarını” ve ABD'den sınır dışı edilen vatandaşları kabul edeceklerini söyledi.

Gümrük savaşları tatlıya bağlandı: Kolombiya'dan geri adım - 1

ABD Başkanı Donald Trump'ın, sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan ABD askeri uçağını geri çevirdiği için Kolombiya’yı gümrük vergileri ve vize kısıtlamalarıyla tehdit etmesinin yankıları sürüyor.

Bu tehditlerden saatler sonra ABD ile ticaret savaşının eşiğine gelen Kolombiya geri adım attı.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ilk başta ABD'den ithal edilen mallara misilleme olarak gümrük vergisi uygulanacağını açıklamış, “onurlu ve saygılı” davranılmayan göçmenleri kabul etmeyeceği konusunda ısrar etmişti.

Ancak Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, dün gece geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında yetkililerin “çıkmazı aştıklarını” ve ABD'den sınır dışı edilen vatandaşları kabul edeceklerini söyledi. 

DÜNYA HABERLERİ

Gümrük savaşları tatlıya bağlandı: Kolombiya'dan geri adım - 2

25'TEN 50'YE ÇIKARACAKTI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Kolombiya'nın Trump'ın tüm şartlarını kabul ettiği belirtilerek, ABD askeri uçakları da dahil olmak üzere Kolombiya'dan ABD'ye iade edilen tüm yasadışı yabancıların sınırlama ya da gecikme olmaksızın kabul edileceği ifade edildi.

Washington ve Bogota, Trump'ın pazar günü Kolombiya'dan ithal edilen tüm ürünlere derhal yüzde 25 “acil” gümrük vergisi ve önümüzdeki haftadan itibaren de yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından ciddi bir ticaret savaşına hazırlanıyordu.

Trump ayrıca hükümet yetkililerinin yanı sıra aile üyelerine ve destekçilerine seyahat yasağı ve acil vize iptalleri ve vize yaptırımları uygulayacağını ve tüm Kolombiya vatandaşlarına, ayrıca kargolarına yönelik sınır denetimlerini artıracağını söylemişti.

Gümrük savaşları tatlıya bağlandı: Kolombiya'dan geri adım - 3

PETRO'DAN MİSİLLEME TEHDİDİ

Trump sosyal medya ağı Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada “Bu tedbirler sadece bir başlangıç. Kolombiya Hükümetinin ABD'ye zorla soktuğu suçluların kabulü ve geri gönderilmesiyle ilgili yasal yükümlülüklerini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz!” yazdı.

Kolombiya lideri Petro da Trump'ın açıklamasına hızla yanıt vererek, misilleme olarak yüzde 50'ye varan gümrük vergileri uygulayacağını açıklamıştı.

Gümrük savaşları tatlıya bağlandı: Kolombiya'dan geri adım - 4

"BİZİ ASLA YÖNETEMEYECEKSİNİZ"

Petro, X'te yaptığı uzun bir konuşmada, Walt Whitman, Paul Simon ve Noam Chomsky'yi takdir ettiğini kabul etmesine rağmen, “biraz sıkıcı” olduğu için ABD'ye seyahat etmeyi sevmediğini belirtti.

Petro, “Benim topraklarım Mısır firavunları zamanında çalışan kuyumculardan ve Chiribiquete'de dünyanın ilk sanatçılarından oluşuyor. Bizi asla yönetemeyeceksiniz. Topraklarımızda at koşturan, özgürlük diye bağıran, Bolivar adındaki savaşçı bize karşı çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Gümrük savaşları tatlıya bağlandı: Kolombiya'dan geri adım - 5

Petro daha önce yaptığı açıklamada, ABD'nin Kolombiyalı göçmenlere “suçlu muamelesi yapamayacağı” mesajını vermek için sınır dışı uçuşlarını reddettiğini söylemişti.

Kolombiya lideri şöyle konuşmuştu: “Göçmenlerin onları istemeyen bir ülkede kalmalarına izin veremem; ancak bu ülke onları geri gönderirse, bu hem onlar hem de ülkemiz için onurlu ve saygılı bir şekilde olmalıdır” diyen Petro, X'te yayınladığı ve Brezilya'da bir havaalanında elleri ve ayakları bağlı olarak sınır dışı edilenleri gösteren haber görüntülerini içeren bir paylaşımda bulundu.

DAHA FAZLA GÖSTER