Gümrük savaşları tatlıya bağlandı: Kolombiya'dan geri adım

25'TEN 50'YE ÇIKARACAKTI

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Kolombiya'nın Trump'ın tüm şartlarını kabul ettiği belirtilerek, ABD askeri uçakları da dahil olmak üzere Kolombiya'dan ABD'ye iade edilen tüm yasadışı yabancıların sınırlama ya da gecikme olmaksızın kabul edileceği ifade edildi.

Washington ve Bogota, Trump'ın pazar günü Kolombiya'dan ithal edilen tüm ürünlere derhal yüzde 25 “acil” gümrük vergisi ve önümüzdeki haftadan itibaren de yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından ciddi bir ticaret savaşına hazırlanıyordu.

Trump ayrıca hükümet yetkililerinin yanı sıra aile üyelerine ve destekçilerine seyahat yasağı ve acil vize iptalleri ve vize yaptırımları uygulayacağını ve tüm Kolombiya vatandaşlarına, ayrıca kargolarına yönelik sınır denetimlerini artıracağını söylemişti.