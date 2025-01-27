Gümrük savaşları tatlıya bağlandı: Kolombiya'dan geri adım
ABD ile Kolombiya arasında göçmen uçağı nedeniyle başlayan gümrük ve vize krizinde geri adım geldi. Trump ve Petro'nun karşılıklı tehditleri sonrası Kolombiya geri adım atarak "çıkmazı aştıklarını” ve ABD'den sınır dışı edilen vatandaşları kabul edeceklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, sınır dışı edilen göçmenleri taşıyan ABD askeri uçağını geri çevirdiği için Kolombiya’yı gümrük vergileri ve vize kısıtlamalarıyla tehdit etmesinin yankıları sürüyor.
Bu tehditlerden saatler sonra ABD ile ticaret savaşının eşiğine gelen Kolombiya geri adım attı.
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ilk başta ABD'den ithal edilen mallara misilleme olarak gümrük vergisi uygulanacağını açıklamış, “onurlu ve saygılı” davranılmayan göçmenleri kabul etmeyeceği konusunda ısrar etmişti.
Ancak Kolombiya Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo, dün gece geç saatlerde düzenlediği basın toplantısında yetkililerin “çıkmazı aştıklarını” ve ABD'den sınır dışı edilen vatandaşları kabul edeceklerini söyledi.