Yaz Gündönümü tarihi 2025: 21 Haziran’da neler olacak, en uzun gündüz ne zaman?

21 HAZİRAN'DA NE OLUR?

21 Haziran, Yaz Gündönümü olarak bilinir. Bu özel günde Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne (23° 27′ Kuzey enlemi) dik açıyla gelir. Bu durum, Kuzey Yarım Küre'de günlerin uzayıp gecelerin kısaldığı sürecin zirve noktasıdır.



Bu tarihten sonra günler yavaş yavaş kısalmaya, geceler ise uzamaya başlar. Ancak yaz mevsimi yeni başladığı için sıcaklıklar artmaya devam eder. Meteorolojik olarak yaz ayları haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsasa da, astronomik yaz 21 Haziran’da başlar ve sonbahar gün dönümüne kadar devam eder.