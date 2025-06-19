Yaz Gündönümü tarihi 2025: 21 Haziran’da neler olacak, en uzun gündüz ne zaman?
2025 yılında Yaz Gündönümü, her yıl olduğu gibi 21 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Bu tarih, Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsiminin astronomik olarak başladığı gün olarak kabul edilir. Aynı zamanda yılın en uzun gündüzüne ve en kısa gecesine ev sahipliği yapar. Peki 21 Haziran’da neler olur, bu tarih neden bu kadar önemlidir?
Yaz Gündönümü tarihi, 21 Haziran'ın yaklaşmasıyla birlikte astroloji meraklıları tarafından araştırılmaya başladı. 21 Haziran'da meydana gelecek olan Yaz Gündönümü ile birlikte en uzun gündüz ve en kısa gece yaşanacak. Böyle yaz mevsimi tam anlamıyla başlamış olacak. Peki, 21 Haziran’da neler olacak, en uzun gündüz ne zaman?