Yaz Gündönümü tarihi 2025: 21 Haziran’da neler olacak, en uzun gündüz ne zaman?

2025 yılında Yaz Gündönümü, her yıl olduğu gibi 21 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Bu tarih, Kuzey Yarım Küre'de yaz mevsiminin astronomik olarak başladığı gün olarak kabul edilir. Aynı zamanda yılın en uzun gündüzüne ve en kısa gecesine ev sahipliği yapar. Peki 21 Haziran’da neler olur, bu tarih neden bu kadar önemlidir?

Yaz Gündönümü tarihi 2025: 21 Haziran’da neler olacak, en uzun gündüz ne zaman? - 1

Yaz Gündönümü tarihi, 21 Haziran'ın yaklaşmasıyla birlikte astroloji meraklıları tarafından araştırılmaya başladı. 21 Haziran'da meydana gelecek olan Yaz Gündönümü ile birlikte en uzun gündüz ve en kısa gece yaşanacak. Böyle yaz mevsimi tam anlamıyla başlamış olacak. Peki, 21 Haziran’da neler olacak, en uzun gündüz ne zaman?

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Yaz Gündönümü tarihi 2025: 21 Haziran’da neler olacak, en uzun gündüz ne zaman? - 2

21 HAZİRAN'DA NE OLUR?

21 Haziran, Yaz Gündönümü olarak bilinir. Bu özel günde Güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne (23° 27′ Kuzey enlemi) dik açıyla gelir. Bu durum, Kuzey Yarım Küre'de günlerin uzayıp gecelerin kısaldığı sürecin zirve noktasıdır.

Bu tarihten sonra günler yavaş yavaş kısalmaya, geceler ise uzamaya başlar. Ancak yaz mevsimi yeni başladığı için sıcaklıklar artmaya devam eder. Meteorolojik olarak yaz ayları haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsasa da, astronomik yaz 21 Haziran’da başlar ve sonbahar gün dönümüne kadar devam eder.

Yaz Gündönümü tarihi 2025: 21 Haziran’da neler olacak, en uzun gündüz ne zaman? - 3

YAZ GÜNDÖNÜMÜ'NDE NELER YAŞANIR?

En uzun gündüz, en kısa gece: Türkiye’de bu tarihte güneş en erken doğar ve en geç batar. Gündüz süresi 15 saate kadar çıkabilir. Öğle saatlerinde Güneş gökyüzünde en yüksek konumuna ulaşır.

Cisimlerin gölgeleri, yılın bu gününde öğle saatlerinde en kısa halini alır. Astronomik takvime göre yaz 21 Haziran’da başlar.

Yaz Gündönümü tarihi 2025: 21 Haziran’da neler olacak, en uzun gündüz ne zaman? - 4

GÜNEY YARIM KÜRE'DE DURUM FARKLI

21 Haziran, sadece Kuzey Yarım Küre için yazın başlangıcıdır. Güney Yarım Küre’de ise tam tersi yaşanır. Bu tarihte orada kış gün dönümü yaşanır. Yani en kısa gündüz ve en uzun gece yaşanır.

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