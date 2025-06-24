Günde 1 fincan kahvenin kalbe etkisi var: Faydalı mı, zararlı mı?

UZMANLARDAN AŞIRI KAHVE UYARISI

Bazı araştırmalar kahvenin kalp hastalıklarına, kalp yetmezliği ve felç riskine iyi gelebileceğini gösterirken, bazı uzmanlar ise aşırı kafeinin kalbe zarar verebileceğini hatırlatıyor. Prof. Fang Fang Zhang, “Kahve, dünya çapında en çok tüketilen içeceklerden biri. Amerikalı yetişkinlerin neredeyse yarısı günde en az bir fincan kahve tüketirken, bu araştırma sağlık üzerine etkisini anlamamız açısından çok değerli” dedi.