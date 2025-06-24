Günde 1 fincan kahvenin kalbe etkisi var: Faydalı mı, zararlı mı?

ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, günde bir fincan kahve içmek bile kalp sağlığını korumada etkili olabilir. Uzmanlar, kahve tüketiminin kalp krizi riskini azaltabileceğini ve ölüm oranlarını düşürebileceğini açıkladı.

Günde 1 fincan kahvenin kalbe etkisi var: Faydalı mı, zararlı mı? - 1

Tufts Üniversitesi’nden Prof. Fang Fang Zhang: "Kahve, sağlıklı kalbin sırrı olabilir" diyor. The Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan araştırma, 20 yaş üstü 46.332 kişinin 11 yıllık kahve tüketimini izledi. Sonuçlara göre:

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Günde 1 fincan kahvenin kalbe etkisi var: Faydalı mı, zararlı mı? - 2

Siyah veya düşük şeker ve doymuş yağ içeren kahve tüketenlerin ölüm riski, hiç kahve tüketmeyenlere göre %14 azaldı.


Günde 1 fincan kahvenin kalbe etkisi var: Faydalı mı, zararlı mı? - 3

Günde bir fincan sade kahve içmek, kardiyovasküler ölüm dahil olmak üzere tüm ölüm riskini %16 oranında düşürdü.

Günde iki ila üç fincan kahve tüketenlerde risk %17 azaldı.

En iyi sonuçlar ise günde üç fincan kahve tüketenlerde görüldü.


Günde 1 fincan kahvenin kalbe etkisi var: Faydalı mı, zararlı mı? - 4

TATLANDIRICILARA DİKKAT!

Araştırma, kahveye yüksek miktarda şeker veya krema ekleyenlerin aynı faydayı görmediğini de ortaya koyuyor. Uzmanlar, şeker ve doymuş yağ tüketiminin kahvenin koruyucu etkisini azaltabileceğini vurguluyor.


Günde 1 fincan kahvenin kalbe etkisi var: Faydalı mı, zararlı mı? - 5

Araştırmacılar, kahve tüketiminin gönüllü bildirimlerden oluştuğunu ve eksik bildirilmiş olabileceğini kabul ediyor. Ayrıca kullanılan kavurma ve hazırlama yöntemiyle ilgili bilgi eksikliği, kesin yargılara varmayı zorlaştırıyor.

Günde 1 fincan kahvenin kalbe etkisi var: Faydalı mı, zararlı mı? - 6

UZMANLARDAN AŞIRI KAHVE UYARISI

Bazı araştırmalar kahvenin kalp hastalıklarına, kalp yetmezliği ve felç riskine iyi gelebileceğini gösterirken, bazı uzmanlar ise aşırı kafeinin kalbe zarar verebileceğini hatırlatıyor. Prof. Fang Fang Zhang, “Kahve, dünya çapında en çok tüketilen içeceklerden biri. Amerikalı yetişkinlerin neredeyse yarısı günde en az bir fincan kahve tüketirken, bu araştırma sağlık üzerine etkisini anlamamız açısından çok değerli” dedi.

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