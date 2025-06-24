Günde 1 fincan kahvenin kalbe etkisi var: Faydalı mı, zararlı mı?
ABD'de yapılan yeni bir araştırmaya göre, günde bir fincan kahve içmek bile kalp sağlığını korumada etkili olabilir. Uzmanlar, kahve tüketiminin kalp krizi riskini azaltabileceğini ve ölüm oranlarını düşürebileceğini açıkladı.
Tufts Üniversitesi’nden Prof. Fang Fang Zhang: "Kahve, sağlıklı kalbin sırrı olabilir" diyor. The Journal of Nutrition dergisinde yayımlanan araştırma, 20 yaş üstü 46.332 kişinin 11 yıllık kahve tüketimini izledi. Sonuçlara göre: