Günde 10 bin adım atmak gerçekten sağlıklı mı?
Son yıllarda günde 10 bin adım atmanın genel sağlık üzerinde çeşitli faydaları olduğu öne sürülüyor ancak bu hedefin gerçekte ne kadar etkili olduğuna dair çeşitli tartışmalar mevcut. Yapılan bazı çalışmalar, 5 ila 7 bin adımın da sağlıklı bir yaşam için yeterli olabileceğini ortaya koydu.
Günlük 10 bin adımın sağlık için ideal bir hedef olduğu fikri, 1960'lı yıllara dayanıyor. Japon Dr. Yoshiro Hatano, bu hedefi geliştiren ilk bilim insanlarından biriydi. Hatano, yapılan çalışmalarda günde 10 bin adımın, kalp sağlığını iyileştirdiğini ve genel sağlığı artırdığını belirtmişti ancak bu sayı, zamanla popülerleşip sağlıklı bir yaşam standardı haline geldi.