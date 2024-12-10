Günde 10 bin adım atmak gerçekten sağlıklı mı?

Son çalışmalar, günde 10 bin adım atmanın ciddi bir zorunluluk olmadığını ortaya koydu. Amerikan Kardiyoloji Derneği'ne göre, günde 7 bin adım atmak, özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler için yeterli. Günlük 7 bin adımın, kalp hastalıkları riskini yüzde 50 oranında azalttığı ve yaşam süresini uzattığı belirtilirken, 10 bin adımın ise yalnızca genç ve sağlıklı bireyler için ideal olduğu vurgulandı.