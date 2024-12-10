Günde 10 bin adım atmak gerçekten sağlıklı mı?

Son yıllarda günde 10 bin adım atmanın genel sağlık üzerinde çeşitli faydaları olduğu öne sürülüyor ancak bu hedefin gerçekte ne kadar etkili olduğuna dair çeşitli tartışmalar mevcut. Yapılan bazı çalışmalar, 5 ila 7 bin adımın da sağlıklı bir yaşam için yeterli olabileceğini ortaya koydu.

Günde 10 bin adım atmak gerçekten sağlıklı mı? - 1

Günlük 10 bin adımın sağlık için ideal bir hedef olduğu fikri, 1960'lı yıllara dayanıyor. Japon Dr. Yoshiro Hatano, bu hedefi geliştiren ilk bilim insanlarından biriydi. Hatano, yapılan çalışmalarda günde 10 bin adımın, kalp sağlığını iyileştirdiğini ve genel sağlığı artırdığını belirtmişti ancak bu sayı, zamanla popülerleşip sağlıklı bir yaşam standardı haline geldi.

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Günde 10 bin adım atmak gerçekten sağlıklı mı? - 2

Son çalışmalar, günde 10 bin adım atmanın ciddi bir zorunluluk olmadığını ortaya koydu. Amerikan Kardiyoloji Derneği'ne göre, günde 7 bin adım atmak, özellikle 65 yaş üzerindeki bireyler için yeterli. Günlük 7 bin adımın, kalp hastalıkları riskini yüzde 50 oranında azalttığı ve yaşam süresini uzattığı belirtilirken, 10 bin adımın ise yalnızca genç ve sağlıklı bireyler için ideal olduğu vurgulandı.

Günde 10 bin adım atmak gerçekten sağlıklı mı? - 3

Günlük 7 ila10 bin arasında adım atmak; kas yoğunluğunu artırır, eklemleri rahatlatır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. 2023'te yapılan bir çalışmada, günde 7 bin adım atmanın ölüm riskini yüzde 40 oranında azalttığı tespit edilmişti. Düzenli yürüyüş yapmanın, depresyon ve anksiyete belirtilerini hafiflettiği de kanıtlandı.

Günde 10 bin adım atmak gerçekten sağlıklı mı? - 4

Harvard Üniversitesi'nin 2021 yılında yürüttüğü bir araştırmada, düzenli yürüyüşlerin bilişsel fonksiyonları iyileştirdiği ve yaşa bağlı hafıza kaybını yavaşlattığı vurgulandı. Çalışma, günde 10 bin adım atmanın beyin sağlığını destekleyen ve Alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltan etkiler sunduğunu ortaya koydu. Ancak, araştırmacılar 5 bin adımın da bu yararları sağladığını, dolayısıyla 10 bin adımın şart olmadığını belirtiyor.

Günde 10 bin adım atmak gerçekten sağlıklı mı? - 5

Mayo Clinic tarafından 2018'de gerçekleştirilen bir çalışma ise günde 10 bin adımın, düzenli egzersizle birlikte vücut yağını azalttığını ve kilo verme sürecini hızlandırdığını buldu. Ancak uzmanlar, sağlıklı bir yaşam tarzının yalnızca adım sayısıyla sınırlı olmadığının altını çizdi. Dengeli beslenme ve fiziksel aktivitelerin bir arada yapılması gerektiği vurgulandı.

Günde 10 bin adım atmak gerçekten sağlıklı mı? - 6

Dünya Sağlık Örgütü, çocuklar ve gençler için düzenli fiziksel aktivitenin önemine dikkat çekiyor. 2023'te yayımlanan bir raporda, günde 10 bin adım atmanın çocuklarda obezite riskini azalttığı ve fiziksel sağlığı iyileştirdiği belirtildi. Ancak uzmanlar, çocuklar için adım sayısından çok, fiziksel aktivitenin çeşitliliği ve sürekliliği üzerinde durulması gerektiğini ifade etti.

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