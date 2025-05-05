Günde 2 fincan kahve içmenin bilinmeyen etkisi: Bu hastalığın riskini azaltıyormuş
Kahve severek tüketilen içeceklerden biri ve sağlığa olan pek çok faydasıyla da dikkat çekiyor. Yeni bir araştırma, kahve tüketiminin kadınlarda insülin duyarlılığını artırarak metabolik sağlığa katkı sağlayabileceğini ortaya koydu. Günde iki fincan sade kahve, tip 2 diyabet riskini azaltabilir.
Yapılan yeni bir araştırma, günlük kahve alışkanlığının yalnızca zindelik sağlamakla kalmayıp metabolik sağlığa da katkı sağlayabileceğini ortaya koydu.