Güneş, Ay ve Dünya kozmik dansa hazırlanıyor: Halkalı güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?
16.02.2026 11:14
Son Güncelleme: 16.02.2026 11:31
NTV - Haber Merkezi
Gök olaylarını takip etmeyi sevenler için beklenen an geldi. 2026 yılının ilk büyük gök olayında Güneş, Ay ve Dünya kozmik bir dansa hazırlanıyor. "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Halkalı Güneş Tutulması, gökyüzünde görsel bir şölen sunacak. 2026 Halkalı Güneş Tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?
2026 yılının ilk tutulması gerçekleşecek. Bu tutulma, Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesi ancak Güneş'i tam olarak kapatamaması sonucu oluşan "Halkalı" bir tutulma türü olacak. Gök olaylarını takip etmeyi seven binlerce kişi ise bu doğa olayının ne zaman gerçekleşeceğini ve Türkiye'den görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. Peki, Halkalı güneş tutulması ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Türkiye'den izlenebilecek mi?
ATEŞ ÇEMBERİ DE DENİLİYOR
Ay'ın yörüngesi içinde Dünya’dan en uzak noktada bulunduğu esnada gerçekleşecek tutulmanın "ateş çemberi" olarak isimlendirilmesi, Güneş'i tamamıyla kapatamamasıyla oluşan halkalı görünümden geliyor.
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Halkalı güneş tutulması 17 Şubat 2026 Salı günü gerçekleşecek.
Tutulmanın Türkiye saati ile öğle saatlerinde, yaklaşık 14.00 sularında başlayıp akşamüstü saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor. Tutulmanın maksimum evresi (Ateş Çemberi görüntüsü) TSİ 15.30-16.00 arasında oluşacak.
GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?
Halkalı güneş tutulması olarak adlandırılan bu doğa olayı Türkiye'den gözlemlenemeyecek.
Tutulmanın "Halkalı" evresi, dünyanın en güney ucunda, yani Antarktika kıtasında gerçekleşecek. Bu nedenle bu tutulmaya "Penguen Tutulması" da deniliyor. Tutulmanın büyük bölümü Güney Amerika'nın en güney uçları, Afrika'nın güneyi ve Hint Okyanusu'nun bazı bölgelerinden çok sınırlı şekilde görülebilecek.
Türkiye, tutulmanın gölge konisi dışında kaldığı için sadece internet üzerinden takip edilebilecek.