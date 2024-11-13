Güneş fırtınalarını araştıracak: NASA'nın uzay aracı göreve hazır!

Dünya'nın atmosferinde elektrik kesintilerine ve astronotlar için tehlikeli koşullara neden olabilen güneş fırtınaları, NASA'nın yeni "TRACERS" uzay aracıyla incelenecek. TRACERS görevi özellikle Güneş'teki aktivitenin, Dünya manyetosferiyle etkileşime girişindeki manyetik yeniden bağlanmaya odaklanacak.

Güneş fırtınalarını araştıracak: NASA'nın uzay aracı göreve hazır! - 1

GELECEK YIL UZAYA FIRLATILACAK

NASA, güneş fırtınalarını ve Dünya'ya olan etkisini incelemek amacıyla gelecek yıl uzaya fırlatacağı ikiz uyduların inşasını tamamladı.

“TRACERS”, bilim insanlarının uzay havasını ve güneşten gelen parçacıkların gezegenimizin etrafındaki manyetik alanla nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.

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Güneş fırtınalarını araştıracak: NASA'nın uzay aracı göreve hazır! - 2

Partikül patlamaları, jeomanyetik fırtınalara yol açabilir.

Fırtınalar, Dünya'nın atmosferinde radyo ve elektrik kesintilerine, astronotlar için tehlikeli koşullara neden olabiliyor.

Güneş fırtınalarını araştıracak: NASA'nın uzay aracı göreve hazır! - 3

Her 11 yılda bir Güneş'in manyetik kutupları yer değiştiriyor ve 4,5 milyar yıllık sarı cüce yıldız daha fırtınalı hale geliyor.

Güneş fırtınalarını araştıracak: NASA'nın uzay aracı göreve hazır! - 4

TRACERS görevi özellikle Güneş'teki aktivitenin, Dünya manyetosferiyle etkileşime girişindeki manyetik yeniden bağlanmaya odaklanacak.

Güneş fırtınalarını araştıracak: NASA'nın uzay aracı göreve hazır! - 5

Bu etkileşim, manyetik alan çizgilerinin bağlantısının kesilip yeniden bağlanmasına yol açıyor ve Dünya'nın atmosferine parçacıklar yağıyor.

Güneş fırtınalarını araştıracak: NASA'nın uzay aracı göreve hazır! - 6

Görev kapsamında uydular, Dünya'nın manyetik alanları üzerinde açılan huni şeklindeki bölgelerin etrafında tek sıra halinde uçacak.

Araştırmacılar, keşiflerden elde edilen verilerle manyetik yeniden bağlanmanın değişim sürecini gözlemleyecek.

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