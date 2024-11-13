Güneş fırtınalarını araştıracak: NASA'nın uzay aracı göreve hazır!
Dünya'nın atmosferinde elektrik kesintilerine ve astronotlar için tehlikeli koşullara neden olabilen güneş fırtınaları, NASA'nın yeni "TRACERS" uzay aracıyla incelenecek. TRACERS görevi özellikle Güneş'teki aktivitenin, Dünya manyetosferiyle etkileşime girişindeki manyetik yeniden bağlanmaya odaklanacak.
GELECEK YIL UZAYA FIRLATILACAK
NASA, güneş fırtınalarını ve Dünya'ya olan etkisini incelemek amacıyla gelecek yıl uzaya fırlatacağı ikiz uyduların inşasını tamamladı.
“TRACERS”, bilim insanlarının uzay havasını ve güneşten gelen parçacıkların gezegenimizin etrafındaki manyetik alanla nasıl etkileşime girdiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olacak.