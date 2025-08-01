Güneş tutulması ne zaman? 2025 Başak burcunda yaşanacak güneş tutulmasının burçları etkisi

BURÇLAR NASIL ETKİLENECEK?

Başak burcunda Güneş tutulması, özellikle Başak, Balık, Yay ve İkizler burçlarını doğrudan etkileyecek. Haritasında bu burçlarda gezegen yerleşimleri olanlar için de önemli başlangıçlara ve farkındalıklara işaret ediyor.



Başak burçları için:



Kişisel gelişim, dış görünüş, sağlık ve iş yaşamında yeni bir sayfa açılabilir. Artık ertelediklerinizi yapma zamanı.



Balık burçları için:



İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik konularında ciddi kararlar gündemde. Eski ilişkilerden ders çıkarma dönemi.



Yay burçları için:



Kariyer ve toplum önündeki duruşunuz dönüşebilir. Yeni sorumluluklar almak ya da iş değiştirmek mümkün.



İkizler burçları için:



Ev, aile ve yaşam düzeninizde önemli bir revizyon süreci başlayabilir. Taşınma, yer değişikliği gibi konular gündeme gelebilir.